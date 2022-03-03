中國常駐聯合國代表：美國挪用阿富汗資產不合法、不合理、不人道

新華社聯合國3月2日引述中國常駐聯合國代表張軍2日在聯合國安理會審議阿富汗問題會議上發言時指出，美國將其凍結的阿富汗資產挪作他用既不合法，也不合理，更不人道。
張軍說，聯合國世界糧食計劃署統計數據顯示，2280萬阿富汗人面臨嚴重糧食安全問題，320萬5歲以下的阿富汗兒童嚴重營養不良，阿富汗正面臨「雪崩般的飢餓和貧困」。在當前關鍵節點上，要把幫助阿富汗緩解人道危機、穩定經濟作為最重要、最緊急的優先事項。任何對阿經濟封鎖或單方面制裁都應立即停止。
張軍表示，在如此嚴峻的人道和經濟形勢下，美國政府上個月決定將其凍結的70億美元阿富汗資產挪作他用，引發阿富汗多地發生遊行抗議。這些資產屬於阿富汗人民，屬於阿富汗這一主權國家。美國依據國內法管轄隨意處置他國海外資產的做法既沒有先例，也侵犯了阿富汗國家主權和財產，嚴重違反國際法。
張軍表示，這些資產是阿富汗為數不多的家底，對穩定秩序和國家發展至關重要。對阿富汗人民來說，這些資產更是救命錢，是活下去的希望。在阿富汗人民最需要的時候，無情地凍結並挪用這些資產，是對他們的「二次傷害」，完全違背應有的道義精神。美國的做法既不合法，也不合理，更不人道。中方再次呼籲相關國家立即、無條件將這些資產全額歸還給阿富汗人民，不要再做雪上加霜的事，更不能在人道問題上搞雙重標準。
張軍說，阿富汗飽經滄桑，處在百廢待興的當口。阿富汗正在努力完善政治架構，恢復生產和生活秩序，積極開展對外交往與合作。越來越多的國家以不同形式同阿臨時政府開展接觸，這是好的趨勢。國際社會應繼續堅持「阿人主導、阿人所有」，以平等、理性、務實態度同阿富汗塔利班加強接觸，耐心引導其回應國際社會期待。只有這樣，阿富汗才能逐步實現長治久安，恐怖主義土壤才能被徹底剷除，阿富汗婦女兒童才能實現更好發展。
張軍表示，中國是阿富汗的友好鄰邦，始終致力於支持阿富汗和平穩定發展。中方將與地區國家密切合作，積極參與各類涉阿多邊機制，推動各方協調行動，形成合力，幫助阿富汗走上良性發展之路。