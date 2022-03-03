中國常駐聯合國代表：美國挪用阿富汗資產不合法、不合理、不人道

新華社聯合國3月2日引述中國常駐聯合國代表張軍2日在聯合國安理會審議阿富汗問題會議上發言時指出，美國將其凍結的阿富汗資產挪作他用既不合法，也不合理，更不人道。



張軍說，聯合國世界糧食計劃署統計數據顯示，2280萬阿富汗人面臨嚴重糧食安全問題，320萬5歲以下的阿富汗兒童嚴重營養不良，阿富汗正面臨「雪崩般的飢餓和貧困」。在當前關鍵節點上，要把幫助阿富汗緩解人道危機、穩定經濟作為最重要、最緊急的優先事項。任何對阿經濟封鎖或單方面制裁都應立即停止。

張軍表示，在如此嚴峻的人道和經濟形勢下，美國政府上個月決定將其凍結的70億美元阿富汗資產挪作他用，引發阿富汗多地發生遊行抗議。這些資產屬於阿富汗人民，屬於阿富汗這一主權國家。美國依據國內法管轄隨意處置他國海外資產的做法既沒有先例，也侵犯了阿富汗國家主權和財產，嚴重違反國際法。

張軍表示，這些資產是阿富汗為數不多的家底，對穩定秩序和國家發展至關重要。對阿富汗人民來說，這些資產更是救命錢，是活下去的希望。在阿富汗人民最需要的時候，無情地凍結並挪用這些資產，是對他們的「二次傷害」，完全違背應有的道義精神。美國的做法既不合法，也不合理，更不人道。中方再次呼籲相關國家立即、無條件將這些資產全額歸還給阿富汗人民，不要再做雪上加霜的事，更不能在人道問題上搞雙重標準。

阿富汗局勢：圖為2月15日，示威者在阿富汗首都喀布爾街頭焚燒印有美國總統拜登肖像的標語牌。（AP）

張軍說，阿富汗飽經滄桑，處在百廢待興的當口。阿富汗正在努力完善政治架構，恢復生產和生活秩序，積極開展對外交往與合作。越來越多的國家以不同形式同阿臨時政府開展接觸，這是好的趨勢。國際社會應繼續堅持「阿人主導、阿人所有」，以平等、理性、務實態度同阿富汗塔利班加強接觸，耐心引導其回應國際社會期待。只有這樣，阿富汗才能逐步實現長治久安，恐怖主義土壤才能被徹底剷除，阿富汗婦女兒童才能實現更好發展。

張軍表示，中國是阿富汗的友好鄰邦，始終致力於支持阿富汗和平穩定發展。中方將與地區國家密切合作，積極參與各類涉阿多邊機制，推動各方協調行動，形成合力，幫助阿富汗走上良性發展之路。