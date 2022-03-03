至今只舉行過11次　聯合國大會緊急特別會議是什麼｜新聞教室

聯合國在3月2日召開緊急特別會議，通過表決要求俄羅斯即時停止入侵烏克蘭及撤軍。聯合國緊急特別會議（ESS，Emergency Special Session）至今只召開過11次，可被視為安全理事會會議的延伸。



聯合國緊急特別會議，是聯合國在定期大會外，召集的特別會議。根據《聯合國憲章》，當安理會無法就事件保持一致決定時，就可以召開緊急會議，讓更多成員國討論及表決。

俄羅斯入侵烏克蘭事件中，安理會因俄羅斯的反對，無法通過譴責其入侵及要求立即撤軍的議案。俄羅斯是安理會常任理事國之一，只要其反對將會導致議案被否決。安理會後決定召集緊急特別會議，在2日舉行。

圖為3月2日，聯合國召開緊急特別會議，討論俄羅斯入侵烏克蘭事宜。（Getty）

緊急特別會議的決議不具有法律約束力，但能反映國際輿論的影響力。根據特別緊急會議規則，一項決議需要獲得三分之二投票國家的支持，棄權票不算在內。這次的會議投票結果為 141 票贊成，5 票反對，35 票棄權獲得通過。

在歷史上，包括這一次聯合國共召開11場的緊急特別會議，每一場都與戰爭及衝突相關。第一場的緊急會議在1956年召開，討論蘇彝士運河危機。其後會議包括應對剛果危機、六日戰爭、蘇聯入侵阿富汗等。最近一次的召開緊急特別會議是1997年，應對以色列與巴勒斯坦衝突。

但部分議題可召開多次會議，如以色列與巴勒斯坦的衝突致今未能解決。聯合國自1997年召開第一次緊急會議後，直至2018年亦有討論相關議題。