摩爾多瓦申請加入歐盟　總統：為讓國民後代過上體面生活

據半島電視台3月4日報道，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）當地時間3月3日表示，該國正在申請加入歐盟。

桑杜當天簽署相關文件，這些文件將於近日提交至布魯塞爾。桑杜表示，摩爾多瓦已經準備就緒，以便完成加入歐盟這一國家基本任務。

桑杜表示，「雖然有些決定需要時間，但其他決定必須迅速果斷地做出，並利用瞬息萬變的世界帶來的機遇」，「確保該國居民的後代過上體面的生活」，「我們希望生活在和平、繁榮中，成為自由世界的一部分」。

摩爾多瓦外交部長波佩斯庫（Nicu Popescu）稱讚這一宣佈為「子孫後代將自豪回望的一天，這是我們國家不可逆轉地紮根於歐洲的時刻」。

摩爾多瓦是歐洲最貧窮的國家之一，2014年與歐盟簽署了一項聯合協議，旨在使其符合歐盟的政治和經濟標準，但這不代表摩爾多瓦獲得了會員資格的保證。

2月28日，烏克蘭正式遞交入歐申請。3月1日，歐洲議會議員通過象徵性決定，呼籲歐盟機構「努力授予」（to work towards granting）烏克蘭歐盟候選國的地位。

3月2日，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示歐盟在考慮納入新成員國時應該對土耳其和烏克蘭「一視同仁」。

同日，格魯吉亞執政黨主席科巴希澤（Irakli Kobakhidze）表示，因應「宏觀政治背景和嶄新態勢」，將「立即」遞交入歐申請。該國於3月3日正式申請加入歐盟。