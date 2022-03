格魯吉亞執政黨：因應嶄新局勢　將「立刻」申請加入歐盟

3月2日,格魯吉亞執政黨表示,格魯吉亞將「立刻」申請加入歐盟。

格魯吉亞夢想黨主席科巴希澤(Irakli Kobakhidze)3月2日表示,因應「宏觀政治背景和嶄新態勢」(overall political context and the new reality),將於3月3日正式申請加入歐盟。

他表示,格魯吉亞的目標是成為一個經濟強大和安全的歐洲國家,每一步,包括歐盟成員資格申請的決定,都是為了這個目的,「我們呼籲歐盟機構在緊急情況下考慮我們的申請,並決定授予格魯吉亞歐盟候選國的地位」。

2月28日,烏克蘭正式遞交入歐申請。3月1日,歐洲議會議員通過象徵性決定,呼籲歐盟機構「努力授予」(to work towards granting)烏克蘭歐盟候選國的地位。

格魯吉亞位於黑海東岸執高加索地區,原計劃2024年申請加入歐盟。作為前蘇聯的15個共和國之一,格魯吉亞也面對類似烏克蘭的分裂問題。2008年8月,格魯吉亞薩卡什維利(Mikheil Saakashvili)政府向自1990年開始便實質獨立的南奧塞梯地區發起攻擊,俄羅斯普京政府在一周後介入,逆轉戰場局勢,導致南奧塞梯實質獨立至今。

格魯吉亞之餘,土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)亦於3月2日表示歐盟在考慮納入新成員國時應該對土耳其和烏克蘭「一視同仁」。