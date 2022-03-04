經過協商　韓國獲得美國對俄羅斯制裁豁免權

韓國已獲得美國對俄制裁豁免權，韓國貿易、工業和能源部聲明指出，「美方確認，將在數日內將韓國列入外國直接產品規則（FDPR）豁免國家名單。韓國政府將同時接受（針對俄羅斯）的補充出口管制措施，與美國和國際社會水平一致。」



該部門認為，此舉將降低韓國企業的「不確定性」，需要獲得出口許可證的受制裁貨物不受美國的管制。

據韓聯社3月4日報道，2月24日韓國政府宣布對俄羅斯制裁行動，隨後並沒有發布具體內容，外界批評這是韓國沒有被列為美國商務部對俄出口管制規則——FDPR首批豁免對象的原因。

報道稱，韓國政府晚一步同美方進行協商，承諾實施對俄出口管制措施，美方3月3日通過外交渠道通報韓國被列為第二批豁免對象。韓國外交部官員表示，政府已通過外交和安全渠道表示韓國有意參與對俄制裁，說明為烏克蘭提供人道援助等相關情況，並請求將韓國列入豁免對象名單。

韓國政府此前公布切斷對俄出口戰略物資、中斷與俄羅斯銀行的交易。對於電子（半導體）、電腦、通信和訊息安全等7個領域57個非戰略物資品目，政府從美國有關部門獲得非正式清單，對戰略物資進出口告示進行修訂。據修訂案，企業必須在出口有關品目前獲得政府批准。