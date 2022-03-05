烏克蘭｜俄軍控制全歐最大核電廠　烏駐聯合國大使：核恐怖主義！

當地時間3月4日，俄軍在烏克蘭南部埃涅爾戈達爾（Enerhodar）市郊奪下扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，聯合國安理會就此召開緊急會議。

扎波羅熱是全歐洲規模最大的核電廠，供應烏克蘭約1/4的電力。3月4日，埃涅爾戈達爾市市長奧爾洛夫（Dmytro Orlov）稱核電廠受俄軍襲擊而起火，且消火員受到軍人阻撓未能前往救火。烏克蘭長庫列巴（Dmytro Kuleba）在Twitter上發文稱俄軍「從四面八方向歐洲最大的核電站開火」，核電站一旦發生爆炸，其破壞力將比切爾諾貝爾核災大10倍。

但其後烏克蘭緊急情況部稱，被擊中起火的是核電站範圍的訓練設施，核電站本身未有起火，目前輻射處於水平安全。扎波羅熱核電廠發言人表示，附近的戰鬥現時已停止，設施內沒有受到嚴重損毀。目前6台發電機組有1台正在運作。

在4日的聯合國安理會緊急會議上，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）稱俄羅斯的「核恐怖主義」（nuclear terrorism）造成數人在火災中死亡，並指控俄軍在入侵烏克蘭過程中炸毀平民住宅、殺害和平民眾，犯下戰爭罪和反人類罪，且「甚至懶得掩飾」。

美國代表格林菲爾德（Linda Greenfield）稱「普京必須立刻停止這種瘋狂」，並從該核電站撤軍，允許醫療人員前往治療受傷人員，並允許核電廠操作員與核監管機構溝通並進行輪班變更（此前烏克蘭方面稱核電廠員工正在「槍口下工作」且無法得到足夠休息）。

俄羅斯常駐聯合國大使涅邊賈（Vasily Nebenzya）否認「俄軍襲擊扎波羅熱核電廠」的指控，稱周五凌晨核電廠附近的訓練設施之所以起火，並非因為俄軍對核電廠的襲擊，而是因為烏克蘭「破壞分子」從該訓練基地向俄軍開火，俄軍予以火力壓制，「破壞分子」在離開時對該設施縱火。