烏克蘭｜美國參議員公開呼籲暗殺普京　白宮：這不是美國政策

美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）公開呼籲暗殺普京（Vladimir Putin），以結束俄烏戰爭，但他的言論隨即遭遇美國國內的反對。



格雷厄姆在3月3日，出席霍士新聞（Fox News）的一個節目時，首次提出建議後，在個人的Twitter上寫到：「俄羅斯會有布魯圖斯或施陶芬貝格嗎？要結束這戰爭的唯一方法就是要找人把他（普京）暗殺掉。」

圖為3月3日，美國共和黨參議員格雷厄姆在白宮出席活動期間打電話。（Getty）

布魯圖斯（Marcus Junius Brutus）是羅馬共和國晚期的元老院議院，他組織並參與了暗殺凱撒大帝；施陶芬貝格（Claus von Stauffenberg）是二戰納粹一名陸軍上校，曾希望暗殺希特拉結束二次大戰，但以失敗告終。

不過格雷厄姆的言論一出，除即受到美國左右兩派的批評，兩黨參議員均指責格雷厄姆的言論不妥。俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）批評美國對俄羅斯的「恐懼與仇恨已超乎想像」。

格雷厄姆在4日出席霍士新聞另一個節目訪問時，堅持自己的想法，稱希望俄羅斯有人能明白普京正在摧毀俄羅斯，必須「把他除掉」。

白宮同日的例行記者會上，表示格雷厄姆的言論不代表美國。新聞秘書普薩基（Jen Psaki）指出，美國不主張殺害一個領導人或促使政權更迭，這不是美國的政策。