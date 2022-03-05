烏克蘭局勢｜微軟暫停在俄新銷售　三星電子暫停對俄發貨

繼蘋果公司（Apple Inc.）、台積電、英特爾（Intel）、英偉達（NVIDIA）及AMD等，美國科企微軟（Microsoft）宣布在俄羅斯「暫停微軟所有產品和服務的新銷售活動」，惟未提供進一步細節。韓國三星電子（Samsung Electronics）亦有類似做法。



俄羅斯入侵烏克蘭遭國際譴責，西方國家政府、運動組織及大企業相繼推出制裁措施。

三星電子稱在慮及目前的地緣政治發展態勢，已暫停對俄羅斯發貨。

三星通過電郵發聲明，稱其正積極監視這複雜局勢發展。知情人士稱，三星已暫停對俄羅斯的所有產品出口，包括晶片、智能手機到消費電子產品。

公司稱「我們的心與所有受影響的人同在。我們的首要任務是確保所有員工及其家人的安全。」三星還稱將向烏克蘭的人道主義行動捐贈600萬美元，其中包括100 萬美元的消費電子產品。

韓國媒體BusinessKorea稱在愈多晶片公司及消費電子產品公司已對俄制裁，三星和SK海力士擔憂增加。尤其是。俄羅斯手機和家電市場，三星是第一大供應商。截至2021年10 月，也它跟隨美國制俄羅斯，損失將超蘋果公司，對包括小米在內的中國智慧手機商拱手讓出寶座。

韓國市場人士分析，三星電子即便限制俄羅斯出口也不會受到太大的損害，因公司主要客戶多在美國和中國。