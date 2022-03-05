烏克蘭｜志願軍陸續抵達　有網民踴躍參軍　FBI警告：你不是RAMBO

烏克蘭戰火持續，為參與戰爭對抗俄軍入侵的外國志願軍陸續抵達烏克蘭。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在3月3日表示，感謝外國志願軍的參加，同時透露目前已募集1.6萬名的志願軍。不過有報道指，部分參軍的人士沒有戰鬥經驗。



路透社4日報道，指志願軍來自各地，由退伍軍人到完全沒有戰鬥經驗的人也有。有美國的志願者表示，是受不了歐洲被卷入戰爭的關係，決定參軍。

俄烏戰事中俄軍擁有人數上的絕對優勢，烏克蘭在開戰不久，隨即禁止自國男性離開國家，呼籲在海外的烏克蘭人回國參軍，甚至表明釋放服役但有戰鬥經驗的囚犯，讓他們參軍帶功贖罪。

圖為3月4日，兩名在海外烏克蘭人，從波蘭入境烏克蘭回國參軍。（Getty）

在美國，也有希望前往烏克蘭參軍的志願兵。有網民在Reddit及Discord等的網上平台，發起召募和討論。不過參與討論的人，不乏未見過真正戰鬥，甚至連拿起槍也未試過的年輕人。

美國《軍事時報》（Military Times）引述一名化名Frumentarius，前海豹突擊隊出身的中央情報局（FBI）官員，他在討論區上發文警告，你們不是Rambo。

「如果你下定決心要去，那就要要保持專業、負責、與切合實際。」「你會被安排到最需要你的地方，切記你不是Rambo，你不可能一邊手撕俄軍一邊自拍，你必須承受巨大的壓力並成為軍事機器的一部分。」

有烏克蘭官員向《軍事時報》強調，他們希望會有戰鬥經驗的前來，因他們已沒有時間訓練，同時指出參加的人不容許攜帶自身武器，但最少會獲發步槍。