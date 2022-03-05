烏克蘭局勢｜俄羅斯議員就俄軍實際陣亡人數質詢官員

俄羅斯入侵烏克蘭已到第10天，戰爭的殘酷在這段期間已展露無遺。不僅烏軍及烏克蘭民眾有傷亡，傳聞俄軍陣亡人數也不低。俄羅斯參議員納魯索娃（Lyudmila Narusova）2日追問官員稱，要求他就有關消息說明。



她稱，有指100人組成的連上戰場後，只餘下4個人活着回來。她稱官方公布俄軍殉職人數是498人，但實際可能多很多。

納魯索娃質問稱，「昨日有被迫簽字或在有人為其簽字後上戰場的人，離開烏克蘭戰區。」此外，她向俄羅斯獨立電視台TV Rain稱，有陣亡士兵未被埋葬、暴屍荒野，遺體遭野狗啃食，有些俄軍遺體則已被燒焦，身份無法辯認。

她稱對於那些支持出戰的國家代表，她無法認同。她認為他們不知自己在做什麼，以指他們不經思考就服從命令。

她稱國防部長拒絕應她要求，確認傳聞中的死亡人數。

俄羅斯國防部1日公布，該國有498名士兵陣亡、1,597人受傷。美國官員估計俄軍死亡人數應達2,000左右。烏克蘭3日稱已有逾7,000名俄軍陣亡。

聯合國4日稱是次戰事中，平民死亡人數為331人。

Сенатор Нарусова рассказывает, что из роты срочников в живых остались четверо. Минобороны такого не говорило, значит, это фейк. «Трешечку» ей. pic.twitter.com/yNgAfoq6MS — Andrey Zakharov (@skazal_on) March 4, 2022

▲俄羅斯參議員納魯索娃就俄軍傷亡質詢官員，期間詔言辭激動。（轉發自英國廣播公司俄羅斯調查記者Andrey Zakharov的Twitter賬戶）

納魯索娃的言論，不知會否令她惹上官非。

在她發布相關前言論之前，俄羅斯就對烏「採取特別軍事行動」，將嚴懲傳播有關俄軍假消息的行為。杜馬（Duma，下議院）3月4日投票一致通過相應修正案。

法案將交上議院審議通過，再由總統普京簽署生效。

根據修正案，在戰事期間發布任何有關俄軍假消息者，最多可被判罰15年監禁。法案最快在5日生效。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月1日，在靠近烏克蘭首都基輔的Bucha鎮的一條道路上，人們在軍用車輛中看到士兵的屍體。（AP）

因散播俄軍在烏克蘭行動相關假消息並觸犯法例者，最多可被判入獄3年；若作為組織團體或使用「虛假證據」發布假消息者，最高可被判10年徒刑；倘導致嚴重後果者，最多可被判入獄15年。