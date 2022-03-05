什麼是禁飛區？　為何北約拒絕為烏克蘭設立禁飛區｜新聞背後

俄羅斯入侵烏克蘭戰事踏入第十天，北約在3月4日拒絕了烏克蘭提出在境內上空設立禁飛區的要求，稱這會將讓北約捲入戰爭，引發歐洲爆發戰事。到底禁飛區是什麼，為何設立禁飛區會導致更廣泛的戰事爆發？



禁飛區（No-fly zone，NFZ）是指劃定一個空域，禁止任何未經許可的航空器（包括飛機、熱氣球等）進入。設立禁飛區大多出於國防或安全考量，如保護軍事基地、政府機構、重要公共設施等。

任何闖入禁飛區的空域都會遭到驅離、迫降、甚至射擊。因此在國際層面上，禁飛區亦可以作為戰爭使用，以識別敵我空軍。通報禁飛區亦可防止民航機不慎誤入禁飛區，確保航空安全。

圖為2月17日，比利時空軍基地的一架颱風式戰機。（Getty）

守護禁飛區會由設立禁飛區的國家執行，若北約在烏克蘭上空劃設禁飛區，北約便需要派出戰機在烏克蘭上空巡邏，大大增加與俄羅斯空軍發生衝突的機會。而這將會導致俄羅斯與北約開戰，把戰火蔓延至歐洲甚至北美的土地上。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，不會在烏克蘭上空設立禁飛區。英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）亦表明，不會引發一場歐洲大戰，但英國會盡能力協助烏克蘭作戰。

與俄羅斯衝突升級的另一個風險是核戰，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已表明要把俄羅斯的核力量置於「特別戒備狀態」，成為風險。雖然外界不認為俄羅斯現在要動用核力量，但衝突升級及蔓延將不能排除此風險。