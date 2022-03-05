北京冬殘奧｜核災下先天缺陷截肢　烏克蘭棄嬰為美國奪金心繫家鄉

北京冬殘奧開幕後首日賽事，美國名將馬斯特斯（Oksana Masters），在冬季兩項女子競速坐姿項目封后，為美國取得本屆首金。出生於烏克蘭的她在家鄉被戰火蹂躪中奪金，賽後百感交集在社交媒體發文。



32歲的馬斯特斯在切爾諾貝爾核災後3年，於烏克蘭出生。她因輻射而出現缺陷，出生後便被父母棄養，幼時都在孤兒院度過，直到7歲被一名美國語言治療教授收養。

由於馬斯特斯雙腳嚴重變形，無法再承受身體重量，她在9歲時截肢左腿，14歲再截肢右腿。

是我的烏克蘭心臟，讓我有這樣的韌性，讓我能成為一名鬥士。 馬斯特斯

烏裔美籍的馬斯特斯今屆出戰冬殘奧奪下金牌，五味雜陳。（Getty Images）

即使在烏克蘭遭父母捨棄，馬斯特斯仍心繫出生地。她在奪金後於Instagram放上自己年幼時在烏國育幼院的照片，有感而發：「在祖國烏克蘭持續遭戰火肆虐下，其實很難在比賽中找到熱情與渴望。我對於來到這裏（冬奧）感到自私、無助和內疚。」

她表示一直以身為烏克蘭人而自豪，看到烏克蘭國旗就感到無比驕傲，「現在更會比任何時候都對這件事感到自豪。媽媽總說，是我的烏克蘭心臟讓我有這樣的韌性，讓我能成為一名鬥士。」

馬斯特斯在賽後有感而發。（截圖）

隨着冬奧運展開，馬斯特斯也重新體會到體育擁有團結世界的力量，因此這次她不僅為自己的夢想、為站上頒獎台而比賽，也為烏克蘭所有殘疾的孩子與家庭而戰。

曾為棄嬰的她也想為烏克蘭孩子而戰鬥，「在烏克蘭人為他們的家園與和平而戰之際，我想讓每一次的起跑與終點，都帶來比成績更重要的意義。我希望沒有任何孩子會被遺忘，我深深了解在烏克蘭，對身體有缺陷的孩子來說，當地醫療資源有多麼匱乏，特別是現在深陷戰火之中。」

馬斯特斯戴上印有黃藍色烏克蘭國旗顏色心心的頭帶作賽。（Getty Images）

馬斯特斯即使先天缺陷，仍無阻她為自己奮鬥。13歲那年，她接觸了賽艇並踏上運動員之路。2012年，她首登倫敦殘奧會就為美國勇奪銅牌，因為背傷，她隨後轉戰滑雪項目，並在2014年入選美國隊，生涯在夏、冬季殘奧會已累積11面獎牌。

馬斯特斯為美國出戰夏季及冬季奧會。（IG）

馬斯特斯在今屆共參加7項賽事，目前在冬奧累積8面獎牌、暫居美國女選手第3名的她，可望在餘下6個賽事，以14面獎牌打破由Sarah Will與Sarah Billmeier保持的13面獎牌紀錄。

馬斯特斯可望刷新美國隊個人最多獎牌紀錄。（Getty Images）

烏克蘭代表團亮相北京冬殘奧揭幕禮：