烏克蘭｜中美外長通話　王毅：中方反對拱火澆油使局勢升級的行動

中國外交部表示，國務委員兼外長王毅3月5日應約同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話。兩人談到烏克蘭、台灣、朝鮮半島局勢議題。王毅表示，烏克蘭危機最終只能通過對話談判解決，凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持，凡是不利於推動外交解決而是拱火澆油使局勢升級的行動，中方都反對。



外交部網站發文表示，王毅指當前中美關係最重要的仍然是推進和落實兩國元首視頻會晤共識，他指，美方近期一些言行與上述目標背道而馳，中方表示嚴重關切，台灣是中國領土不可分割的一部份，台灣問題是中國的內政，美方應當回歸一個中國原則的本義，停止縱容支持「台獨」行徑，停止干涉中國的內政，以實際行動維護中美關係大局。

雙方又就烏克蘭問題交換意見。中國外交部稱，布林肯通報了美方對當前烏克蘭局勢的看法和立場。

王毅則表示，烏克蘭局勢發展到今天這個地步，是中方不願意看到的，烏克蘭問題錯綜複雜，既事關國際關係基本準則，也同各方安全利益息息相關，既要聚焦當下危機的解決，也要着眼地區長治久安。

他稱，作為聯合國安理會常任理事國，中方始終根據事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，中方認為，解決烏克蘭危機，還是要按照聯合國憲章的宗旨和原則辦事，一是尊重和保障各國的主權和領土完整，二是堅持通過對話，以和平方式解決爭端。中方希望戰火盡早停下來，現地局勢得到緩和，有效保障平民的生命財產安全，防止出現大規模人道主義危機。

王毅稱，烏克蘭危機最終只能通過對話談判解決，凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持，凡是不利於推動外交解決而是拱火澆油使局勢升級的行動，中方都反對。

他指中方將繼續為和平發聲、為和平盡力，中方鼓勵俄烏直接談判，談判不可能一帆風順，但國際社會應當持續予以配合支持，直到談出結果、談出和平。中方也鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯開展平等對話，直面多年來積累的矛盾和問題，重視北約連續東擴對俄安全環境造成的負面影響，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

外交部網站指，雙方還就當前朝鮮半島局勢交換意見。