烏克蘭｜與美國國會Zoom會晤　澤連斯基：迫切需東歐提供俄製戰機

綜合美聯社及紐約郵報消息，美東時間3月5日周六上午，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在與一眾美國國會議員舉行Zoom會議時發出「絕望的請求」，要求派遣更多飛機幫助該國對抗俄羅斯的入侵。

連斯基在包括參議員、一些眾議院議員和助手在內的300多人參加的電話會議上提出了這一要求。

來自紐約的民主黨參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在一份聲明中表示，澤連斯基「迫切要求東歐國家向烏克蘭提供俄製戰機」，「我將盡我所能協助拜登政府促進相關運輸及轉移」。

美國聯邦參議員盧比奧（Marco Rubio）當日在Twitter發佈與澤連斯基進行Zoom會晤的截圖：

On zoom call now with President Zelensky of #Ukraine pic.twitter.com/xhgbpIwVD9 — Marco Rubio (@marcorubio) March 5, 2022

據美媒NBC前一日報道，是次Zoom會議乃由烏克蘭駐美國大使館邀請。受邀者包括聯邦參議院全體參議員以及聯邦眾議院「烏克蘭黨團會議」的數十名眾議員。

美國國會正考慮最快於下周批准100億美元的緊急資金，用於烏克蘭人道主義援助和安全需求。

據美聯社援引一位不願透露姓名的參議院高級助手表示，澤連斯基告訴參議員，他需要飛機和無人機，而不是其他安全工具。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯長期掌握烏克蘭制空權。北約及其成員國為避免與俄羅斯發生直接的軍事對抗，遂屢次表示不會向烏克蘭派遣戰機。當地時間3月4日，也即是次Zoom會議的前一天，北約舉行外長級特別會議再次確認該準則，澤連斯基曾發佈視頻批評北約「軟弱」。