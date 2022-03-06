烏克蘭談判代表團一成員死亡　烏媒：因叛國被烏克蘭國安局槍斃

據衛星通訊社，當地時間3月5日晚，烏克蘭國防部確認，參與2月28日俄烏首輪談判的一名烏克蘭代表團成員在執行「特殊任務」時死亡。

而據烏克蘭《真理報》當地時間3月5日報導，基里耶夫（Denis Kireev）乃因涉嫌叛國，而被烏克蘭國安局（SBU）槍斃。據烏克蘭《真理報》報導，烏克蘭國安局掌控了基里耶夫叛國證據，包括電話交談記錄等，在實施逮捕期間於首都基輔市中心將之槍斃。

據俄羅斯衛星通訊社報道，當地時間5日深夜，烏克蘭國防部在Telegram上確認三位烏克蘭國防部情報總局人員在執行「特殊任務」時死亡，其中包括基里耶夫。

烏克蘭議員杜賓斯基（Alexander Dubinsky）表示，基里耶夫主要從事銀行和金融業務，「他是如何成為烏克蘭代表團成員的？我真的很想從總統辦公室得到答案」。

烏克蘭最高拉達於3月3日通過一系列法案，其中包括對「臨陣脫逃」和「叛國」行為處以終身監禁。