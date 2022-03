3月5日,美國華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War,ISW)的軍事分析師克拉克(Mason Clark)向半島電視台表示,俄羅斯並沒有對烏克蘭動用全部軍事力量。

克拉克表示,「坦率講,他們允許烏克蘭空軍繼續作戰是很神奇的……他們理論上應該有能力在作戰早期就將其困在地面」。「因此,很多我們還未見到俄羅斯動用我們所預估的高端戰力。當然,這並不意味着它們永遠不會被使用,我們開始看到一些跡象表明俄羅斯人正在使用更大的戰術空中力量,」他說。

「當然,俄軍也可能正在以溫壓彈藥和火箭炮打擊哈爾科夫(Kharkiv)和其他地方的平民。這也理所應當的正得到很多關注」。

在過去幾日裏,美國軍方也曾屢次做出過類似判斷,包括認為烏克蘭北部「遇阻」的俄軍誠然遭遇物流和士氣問題,但北線俄軍進軍的「緩慢」速度也是因為其在刻意重整。