普京警告：烏克蘭倘繼續抵抗　或將喪失國家地位

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，也譯作「普丁」）3月5日就俄方對烏克蘭採取特別軍事行動發表意見。他在向俄羅斯國際航空公司員工進行視像會議時稱，如烏克蘭領導人「繼續做他們正在做的事情」，烏克蘭可能會失去其國家地位。



他稱：「如果發生這種情況……他們將不得不為此受到指責。」

他也為出兵烏克蘭作辯護，稱莫斯科需捍衛在烏東地區說俄語的居民，也要捍衛俄羅斯自身利益。

普京稱俄羅斯要烏克蘭「去軍事化」及「去納粹化」，並指烏克蘭應擁有中立的身份。

他重提對烏克蘭採取特別軍事行動一事，稱這個決定很沉重，此外，他說俄軍對烏克蘭軍事基礎設施的摧毀工作幾近完成。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月5日人們在逃離烏克蘭伊爾平鎮時，在一座被俄軍空襲摧毀的橋下的小路上走過。（AP）

他說，倘在烏克蘭領空設置禁飛區，等同加入這場衝突。普京說：「任何國家朝這個方向的舉動，將被我們視為參與這場武裝衝突。」

他稱，西方聯手制裁等同對俄宣戰。

普京還稱他並無意在俄羅斯宣布實施戒嚴令。他稱：「只有在出現外部侵略時才實施戒嚴令……我們目前沒遇到這種情況，也希望我們不會碰到」。

圖為2021年10月27日，英國舉行內閣會議後，英國外交大臣卓慧思離開唐寧街10號。（AP）

普京說，將國家威懾力量轉入特殊戰備狀態的決定，是在英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）「胡說什麼北約可能捲入衝突」之後做出的。

他稱：「即便英國外交大臣胡說什麼北約可能捲入衝突是他們魯莽冒失的言論，我們不得不立即採取決定將我們的威懾力量轉入特殊戰備狀態。」