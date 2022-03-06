烏克蘭局勢｜烏克蘭疑槍斃叛國談判代表團成員　國防部：因公殉職

烏媒3月5日稱，一名曾參與2月28日俄烏首輪談判的烏克蘭代表團成員，因叛國而被烏克蘭安全部隊槍斃。以媒3月6日稱，烏克蘭國防部在Facebook發文指，那名談判代表團成員是因公殉職。



《以色列時報》3月6日稱，烏克蘭國防部在Facebook發文指，烏克蘭國防部首席情報局的3名偵察員在執行特殊任務期間被殺，包括一名叫基列耶夫（Denis Kireev）的成員。但烏克蘭政府沒評論有關他涉嫌犯下叛國罪，或他疑被烏克蘭當局殺害的報道。

the Security Service of #Ukraine killed the negotiator from #Ukraine at the first #Gomel meeting, Denis Kireev. Allegedly, they were killed while being detained by the Security Service of Ukraine. Previously, Kireev was suspected of treason. pic.twitter.com/7uzKhIYaOr — Panther🇮🇳 (@Panther7112) March 5, 2022

烏克蘭國防部表示：「他們已在保衛烏克蘭時死亡，他們的行為讓我們更接近勝利。」國防部稱英雄不會死，只要烏克蘭人記得他們，他們就會活得長久。

烏媒3月5日稱，基列耶夫曾參與2月28日俄烏首輪談判。報道指，烏克蘭國安局找到基列耶夫叛國的證據，包括電話記錄，國安局成員在拘捕基列耶夫時，於首都基輔市中心將他槍斃。