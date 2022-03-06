烏克蘭局勢｜布林肯：支持摩爾多瓦向歐洲靠攏

美國務卿布林肯（Antony Blinken）3月6日與摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）在摩爾多瓦（Moldova）首都基希訥烏（Chisinau）舉行會談，之後出席聯合記者會。



摩爾多瓦與烏克蘭西南邊境接壤，在俄軍侵烏後，它近期已成為一大難民接收國。美聯社稱摩爾多瓦也在尋求西方的安全保證，因它擔心俄羅斯入侵。報道稱，俄軍在摩爾多瓦現蹤。

美國務卿布林肯3月6日在摩爾多瓦與該國總統桑杜（Maia Sandu）於摩爾多瓦（Moldova）基希訥烏（Chisinau）舉行會談，之後出席聯合新聞發布會。（AP）

布林肯稱美國支持摩爾多瓦向歐洲靠攏，也支持摩爾多瓦成為歐盟成員的願望，但決定取決於兩方。

布林肯稱俄烏衛突衝突引發人道主義危機，美國希望設立25億美元的基金來幫助烏克蘭和難民。他又稱，美國將為摩爾多瓦能源安全投資1,800萬美元。

此外他也說，美國正在「積極努力」與波蘭達成一項向烏克蘭提供戰機的協議。

美國務院2日稱布林肯3日啟程前往比利時、波蘭、摩爾多瓦、拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞。他會就俄羅斯入侵烏克蘭應對作出協調，並重申保證美國對北約成員國安全的承諾。布林肯將與各國外長會面，並分別會見歐盟和七國集團的代表。