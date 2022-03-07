烏克蘭局勢｜聯合國指俄襲擊以來　逾364平民死　包括廿多名兒童

俄烏戰事在3月7日踏入第12日，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）周日(6日)更新烏克蘭平民傷亡數字，至今最少做成364死，759人傷，死者包括廿多名兒童。



自2月24日凌晨4時，即俄羅斯對烏克蘭發動武裝襲擊開始，到3月5日（當地時間）零時，辦事處共紀錄了1123名平民傷亡，包括364人死亡，759人受傷，死傷者數十名兒童。

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OHCHR又指，有記錄的平民傷亡，大多數是由大範圍的爆炸性武器造成，包括重砲和多管火箭系統的砲擊，以及導彈和空襲。

OHCHR又認為，實際死傷數字可能更高，因來自戰況激烈地區的信息被推遲，許多報告仍有待證實，例如沃爾諾瓦哈（Volnovakha）地區，就報稱有數百名平民傷亡，這些數字正待進一步查證，並未包含在上述統計數據中。