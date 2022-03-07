烏克蘭情侶上戰場保衛家園　決定在前線拉埋天窗

俄羅斯入侵烏克蘭接近兩週，大批烏克蘭民眾為了逃避戰火而離鄉別井，聯合國估計至今已經有超過150萬名烏克蘭難民到波蘭、羅馬尼亞及摩爾多瓦等鄰近國家避難。不過在烏克蘭除了全民動員令而留下的男性外，亦有很多女性決定一同保衛家園，甚至有情侶決定在這個時刻共諧連理。



烏克蘭首都基輔（Kyiv）市郊是其中一個抵抗俄羅斯入侵的前線，但當地在3月6日就有一對情侶舉行婚禮——新娘子伊瓦先科（Lesia Ivashchenko）在2月底離職，加入地方防衛隊，並與相識22年的伴侶菲利莫諾夫（Valerii Fylymonov）各自上戰場。

他們認為世事難料，因此決定在國家和上天面前結婚，稱已經長大成人的女兒都會為此感到高興。

烏克蘭局勢：伊瓦先科（中）3月6日與同為參加防衛隊的伴侶菲利莫諾夫結束22年愛情長跑，在戰場前線共諧連理，一名士兵手持頭盔，當成新娘子的花冠。（AP）

伊瓦先科原本以為會有一個小規模婚禮，屆時與菲利莫諾夫一起說「我願意」就禮成。不過雙方部隊的戰友和指揮官則決定隆重其事，一同出席婚禮，並由一名著名音樂人的隊友彈奏樂器伴奏，連基輔市長、前重量級拳擊世界冠軍克利奇科（Vitali Klitschko）與與弟弟、同是前拳擊冠軍的弗拉迪米爾（Wladimir Klitschko）都到場祝賀，暫時放下緊張氣氛。

她對於家人因為戰火關係而無法出席而感到可惜，但丈夫與自己一起生存就已經非常高興，他們決心抵抗敵人，重奪失去的土地，在這場戰爭中勝出。