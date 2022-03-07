俄軍被指襲擊烏克蘭難民撤離路線　8人中彈亡　母子3人慘死路邊

俄烏3月7日第三次和談將開始，外界都希望能為停火帶來希望，惟現在仍有大量烏克蘭人被圍困在多個城市，他們冒險逃離家園，而且不時傳出有人死傷。



位於基輔西北部的伊爾平鎮（Irpin）傳出俄軍對平民撤離路線施襲，當他們驚恐跑過橋面逃生時，俄軍發射迫擊炮或炮彈，導致8人喪生，包括2名孩童。

記者鏡頭拍下令血腥的畫面：在一名婦人帶着2名孩子試圖逃難時，俄軍導彈如雨落下。人們先是聽到爆炸聲，再聽到碎片雨落在建築物上，街道被塵雲遮蔽。在場一些記者都叫出聲來。

當現場煙塵慢慢散去、視野開始回復正常時，有士兵跑過馬路檢查地上一些人的狀況。之後有人反覆高叫召喚：「醫生！」

醫護人員趕到馬路檢視中彈的人，惟婦人與兩名孩子已當場喪生。3人悲慘地死在路邊，只有婦人的丈夫，以及在死者身旁、被困在寵物籠中的動物生還。

澤連斯基：圖為2022年3月6日，烏克蘭總統澤連斯基在首都基輔發表視像講話。（AP）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在進行視像演說後談及這宗襲擊，稱會懲罰每一個在俄烏交戰時犯下這些暴行的「雜種」。

他談及這可憐的三母子時稱：「他們只不過是嘗試走到鎮外，去逃走，一整家人。（究竟）烏克蘭已有多少個類似的家庭已死亡？」

他說：「我們將不會原諒。我們將不會忘記。我們會懲罰每一個在戰爭中進行暴行的人。」

當他談及這次施襲的俄軍時，他說：「這世上沒有你能安居的地方，除了墳墓。」

除了澤連斯基，另有國家高官都對此事大加譴責，美國務卿布林肯（Antony Blinken）稱「我們已看到可信的、關於蓄意襲擊平民的報道，這將構成戰爭罪」。