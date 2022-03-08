烏克蘭・持續更新｜俄羅斯建議開放5城市人道走廊　烏方暫未同意

俄烏戰事在3月8日踏入第13日，聯合國人權事務高級專員辦公室稱，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，烏克蘭已有364人死亡、759人受傷。聯合國稱，已有逾150萬人逃出烏克蘭。歐盟稱預期有500萬難民抵歐。



以普京（Vladimir Putin，又譯普丁）為首的俄羅斯政府稱已將完成對烏克蘭的「去軍事化」行動，只要烏克蘭滿足他們的條件，軍事行動可隨時停止。



當地時間7日，烏克蘭4個城市實行停火，設立人道走廊供難民離開。這是在5日及6日之後，人道走廊再度打開，不過俄烏雙方繼續指控對方攻擊通道，以及烏克蘭稱那些通道多通往俄羅斯及白羅斯。烏克蘭對此表示拒絕。



政治談判方面，俄烏雙方2月28日和3月3日已進行兩輪對談。兩國代表談判在7日晚上再度聚首。



國際維度，歐盟、法國等稱尋求進一步制裁，另一方面，中印繼續斡旋。印度總理莫迪建議普京直接與烏克蘭總統澤連斯基談判。中國外交部長王毅則稱，中方願在有需要時開展必要斡旋。有關美國呼籲歐洲研禁進口俄羅斯石油一事，多國反應不一，以德國為例，德方對此持保留態度。發言人稱鑑於該國使用的石油中約有三分之一來自俄羅斯，「要在一夜之間取代它並不容易。」



戰事方面，根據烏克蘭官員和社交媒體內容，7日較早時，雙方在基輔北部到西部廣大地區激戰。俄羅斯軍隊似乎已在幾個地區發動攻勢，向烏克蘭首都推進。南方攻勢持續，俄軍7日早上繼續向戰略港口城市尼古拉耶夫發起進攻。此外俄羅斯已確認將轟炸南部港口城市敖德薩。



烏克蘭：圖為2022年3月7日，一批人從烏克蘭逃至波蘭邊境。（AP）

0842 再多兩家美國公司縮減在俄羅斯的業務。科企IBM將停止在俄羅斯銷售技術，且不會與俄羅斯軍事組織開展業務。消費品跨國公司寶潔（P&G）也宣布，將結束在俄羅斯的所有新資本投資，以及所有媒體、廣告和推廣活動。

0834 烏克蘭外長庫列巴指，計劃於3月10日會見俄羅斯外長拉夫羅夫。他表示，若拉夫羅夫準備好進行嚴肅的實質性對話，那麼他也會準備好。庫列巴說他會與任何人交談，以便建立和平。

0825 俄媒引述俄羅斯人道主義應急協調總部稱，俄方提議從莫斯科時間上午10時起實施新的停火，準備開放基輔、切爾尼戈夫、蘇梅、哈爾科夫和馬里烏波爾等5個城市的人道走廊。 烏克蘭則尚未正式同意停火提議。

0819 王毅3月7日應約與匈牙利外長西雅爾多通電話。王毅表示，中方對當前烏克蘭局勢感到遺憾。希望歐方秉持戰略自主精神，在解決目前的烏克蘭危機以及下一步構建歐洲安全機制問題上發揮更積極主動作用。他又說，中國政府當前一項最重要任務就是全力保障在烏中國公民的安全。

西雅爾多表示，匈方感謝中方為歐洲實現和平、避免烏克蘭局勢進一步升級所作的努力。匈方願為在烏中國公民撤離並回到祖國提供幫助，期望進一步提升匈中互利合作水平。

0815 中國國務委員兼外長王毅3月7日應約與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利通電話。王毅表示，中方對烏克蘭局勢走到這一步感到痛惜。制裁解決不了問題，升級制裁反而會使局勢更加複雜擴大。當務之急是避免人道主義危機。中方已公開提出防止烏發生人道主義危機的六點倡議，主要目的是推動國際社會形成合力，避免烏人道狀況進一步惡化。

王毅說，中方鼓勵俄烏雙方舉行和談。中方一開始就主張對話，希望國際社會支持俄烏進行認真談判，不僅要談下去，而且要談出停火、談出止戰、談出和平。中方願在力所能及範圍內繼續為局勢緩和發揮建設性作用。

博雷利表示現在最要緊的是停火，避免再發生大量人員傷亡。歐方支持通過談判解決問題。中國是一個愛好和平的大國，冀中方發揮作用鼓勵促成停火，推動當事方走上談判和政治解決的道路。

0800 法國總統馬克龍表示，若俄羅斯停止對歐洲供應天然氣，歐洲下個冬季將陷入困境。「（能源）漲價短期內與戰爭和市場上的一些投機行為有關。但如果俄羅斯決定就能源採取反制裁，明年將會更困難。」馬克龍指法國對俄羅斯天然氣的依賴不大，但如果俄羅斯決定切斷對歐洲供氣，意大利、德國等非常依賴俄羅斯天然氣的國家將會面臨困境。

0730 俄羅斯總統普京表示，服兵役士兵沒有也不會參加在烏克蘭的特別軍事行動，也不會從預備役中額外徵召預備役軍人，預定的任務僅由職業軍人解決。

0700俄羅斯代表團團長、總統助理梅金斯基表示，俄方希望雙方能簽署至少一項協議，但烏方表示將把談判文件都帶回去研究，未於現場簽署任何文件。

0600 俄羅斯與烏克蘭雙方同意舉行下一次談判，預料第四輪談判將短期內於白羅斯境內舉行。

0500 土耳其總統埃爾多安與俄羅斯總統普京通電話，提出可以在雙邊貿易中使用盧布結算。

0430 俄羅斯代表在結束談判後表示談判並不容易，期望下次可邁出一步。

0400 匈牙利財政部長表示，匈牙利不支持在能源領域的反俄制裁，因為這是對本國貨幣和匈牙利人的最大威脅。

0330 烏克蘭代表團有成員指，將繼續與俄羅斯進行停火磋商，現時未有實質結果。烏克蘭總統辦公室顧問表示，俄烏第三輪會談，未取得改善局勢成果。

0210 俄羅斯駐白羅斯大使館表示，俄羅斯和烏克蘭的談判已經結束。大使館在聲明中指談判持續近3小時。 烏克蘭代表團成員在談判後表示，在改善人道主義走廊的物流方面取得小進展。

0030 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，西方向烏克蘭派遣僱傭兵和飛機將引發災難性發展，「向躲在平民背後的烏克蘭武裝分子提供武器只會使形勢加劇，並引發全球性崩潰。」

0000 俄烏第三輪談判仍在進行中。

3月7日重要事件：

※烏克蘭和俄羅斯代表團舉行第三輪會談。

※臨時停火進行，計劃讓烏克蘭人從幾個城市撤離，人道走廊主要通往俄羅斯和白羅斯。基輔以「不道德」為由拒絕這提議。

※在烏東南部港口城市馬里烏波爾打開人道走廊的嘗試，分別在5日及6日失效。

※俄羅斯外長拉夫羅夫10日在土耳其會見烏克蘭外長庫列巴。

※聯合國警告稱，俄羅斯侵烏引發二戰以來歐洲增長得最快的難民危機。

