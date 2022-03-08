網絡公司：Google Play這4款APP藏木馬病毒　可入侵網上銀行盜錢

Android用戶當心惡意軟體攻擊！英國網絡安全公司NCCGroup近日發現Google Play商店平台有一款新型惡意木馬病毒，藏身在數款手機防毒APP中，暗中竊取用戶的手機憑證及登錄網銀的憑證，偷偷搬移銀行帳戶存款。



該研究報告顯示，該款「SharkBot」木馬病毒，藏身在多款手機防毒軟體中，吸引用戶下載，且繞過 Google Play 的安全審查機制。

因此許多Android用戶下載那些被植入木馬病毒的APP後，手機的簡訊被攔截，甚至手機憑證與登錄網上銀行的憑證都被竊取。

被發現含「SharkBot」木馬病毒的Google Play APP（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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該病毒偷偷將用戶手機內的網上銀行APP，透過啟動自動轉帳匯款系統，偷偷將用戶銀行手機中的存款搬光。而這4款夾帶「SharkBot」木馬病毒的APP分別為，下載次數破5萬的「Powerful Cleaner, Antivirus」、「Alpha Antivirus, Cleaner」、「Atom Clean-Booster」、「Antivirus, Super Cleaner」。實際至Google Play商店查詢這4款應用程式，後面兩款已被下架。

若用戶安裝過這些APP該怎辦？安全研究人員建議應立即從手機裝置將該APP刪除卸載，並提醒不要盲目相信不明的APP，如果要安裝若防毒軟體，請優先選擇具知名度的廠牌為佳。

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