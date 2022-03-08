韓軍：朝鮮軍艇越界南下　韓國軍隊開火示警逼退

韓國聯合參謀本部3月8日發布消息指，一艘朝鮮（北韓）軍艇越界南下，遭到韓國軍隊示警射擊後返回。



據韓聯社3月8日報道，一艘朝鮮巡邏艇3月8日上午在追趕南下韓國方向的朝鮮船隻的途中越過北方界線（NLL）進入韓方水域，遭到韓國海軍快艇示警射擊後返回。

韓國聯合參謀本部消息顯示，韓國軍方2月8日上午9時在白翎島附近海域發現一艘長約10米的鐵船靠近北方界線後，進行第一次喊話示警。該船舶在9時34分越界，韓國軍方隨即進行第二次喊話示警。

在此過程中，韓國軍方發現朝方巡邏艇在追趕南下韓國方向的朝鮮船隻過程中越界，並在9時49分進行四次喊話示警。但朝方巡邏艇無視警告闖入韓方水域。韓國軍方根據指導方針，使用3枚40毫米口徑火炮進行警告射擊。隨後，朝方巡邏艇北上返回，共在韓方水域停留約7分鐘。

2020年6月16日，韓國士兵在朝韓邊境分界線附近巡查（AP）

目前，南下韓國方向的朝鮮船隻已經被韓國軍方拖至白翎島，正與有關部門對其進行聯合調查。該船隻為非武裝鐵船，全長10米左右，用途不明。船上共載7人，6人身穿軍裝，1人便衣。這些人員被抓獲時稱錯入航線，無意投誠。由此，韓方將在聯合調查過程中確認其無歸順之意後，根據相關程序將他們送返朝鮮。

韓聯社注意到，這是朝鮮警備艇自2018年以來首次越過「北方界線」進入韓國海域，韓國軍方推測為突發情況。