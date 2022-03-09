烏克蘭｜波蘭：可立即、免費將蘇製戰機交付美國　由美國交予基輔

3月8日，波蘭外交部發表聲明，稱已準備好「立即、免費」將所有蘇聯製MIG-29（米格-29）戰鬥機運往德國拉姆施泰因美軍空軍基地（Ramstein Air Base），並將之交由美國處置，以便由白宮將之提供給烏克蘭。

聲明寫到，「同時，波蘭要求美國向我們提供具有相應作戰能力的二手飛機。波蘭準備立即確定購買飛機的條件」。

波蘭政府在聲明中敦促「其他北約盟國——MIG-29戰機的所有者——採取同樣的行動」。

在波蘭政府發佈該聲明前三天，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）於上周六（5日）訪問波蘭與其外長拉烏（Zbigniew Rau）等官員會晤。

過去十數日來，俄軍長期掌握烏克蘭制空權，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）多次向西方呼籲提供戰機支援，包括呼籲美國協調東歐諸國向烏克蘭提供蘇製戰機。美英等北約國家屢次拒絕直接參與，唯近日美英正與波蘭協調，望波蘭向烏克蘭提供蘇製戰機。

俄羅斯則多次警告各國不要為烏克蘭提供戰機或軍用機場，否則將視為直接挑釁。

美國國務院第三號人物、政務國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）當日晚些時候表示，對波蘭該決定感到意外，稱據其所知，波蘭事先並未與美國溝通。