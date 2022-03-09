烏克蘭局勢｜英媒：美國頁岩油不太可能取代俄羅斯石油

美國3月8日宣布，停止從俄羅斯進口石油、液化天然氣和煤炭。英媒同日引述能源業人士和分析師稱，美國頁岩油不太可能填補因禁買俄羅斯石油而出現的能源缺口。



頁岩油生產的周期較短，能較快速地增加或減少產量。英媒3月8日引述美國政府數據稱，美國頁岩油田二疊紀盆地（Permian Basin）2018年時的產量，幾乎每個月都以每日10萬桶的速度增加。惟現時美國油田材料、設備和勞動力匱乏，加上已鑽探但未完成開採程序的頁岩油井（DUC）數量已下降，令頁岩油產量難以快速增加至可填補能源缺口的程度。

石油：圖為2022年3月8日，美國加州一個油站的加油設施。（AP）

美國阿萊里安公司（Alerian）負責提供能源指數，公司研究主管莫里斯（Stacey Morris）說：「已鑽探但未完成開採程序的頁岩油井，代表（頁岩油產量的）潛力，而這種潛力已縮小。」

未完成開採程序以及有待啟用的頁岩油井數量已減少至4,466口，這數量是自2014年1月以來的新低，也幾乎是2020年年中高位數的一半。