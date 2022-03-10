尹錫悦當選韓國總統　中韓關係或生變

韓國最大在野黨總統候選人尹錫悦於3月10日贏得第20屆總統選舉，將於5月10日正式就任韓國總統。外界普遍認為，尹錫悦引領的韓國政府外交方面將以美國為重，屆時中韓關係可能會生變。



據韓聯社3月10日報道稱，尹錫悦執政後的中韓關係走向備受關注。各方普遍認為，尹錫悦政府的外交基調將以美國為重，屆時中韓關係可能迎來新局面。

報道指出，從尹錫悦的競選綱領來看，他提出的政策重點在於加強韓美同盟關係；從其負責外交安全事務的幕僚陣容來看，國會議員趙太庸、前外交部第二次官（副部長）金聖翰等「美國通」居多，而「中國通」陣容則相對薄弱。

尤其是尹錫悦還提出了「重建韓美同盟關係和加強全面戰略同盟關係」，其中就包括四方安全對話（Quad）、「薩德」反導系統等可能成為中韓關係發展變數的話題。

韓聯社認為，在中美戰略競爭趨於白熱化的情況下，若這些綱領得到落實，中韓關係有可能陷入僵局。

雖然尹錫悦的競選綱領也包含了促進中韓對話的計劃——綱領指出，中國是韓國的最大貿易夥伴，在解決朝鮮核導問題方面，兩國有着共同的目標。因此韓方有必要與中方保持和發展合作關係，並將在互相尊重與合作的基礎上推進對華外交工作。

綱領還提出，在各領域加強雙邊合作，促進高層交流與對話。然而，在「重建韓美同盟關係和加強全面戰略同盟關係」的大前提下，所謂保持和發展中韓合作恐怕很難達成。在許多人看來，中韓關係惡化幾成必然。

3月9日，韓國首爾，第20屆韓國總統大選開始正式投票。（VCG）

當然，也有學者對此持不同意見。他們認為，不能以競選期間的言論去斷定尹錫悦將來的對華政策。

中國遼寧大學資深教授呂超此前接受俄羅斯衛星通訊社採訪時便指出，韓國大選造勢類似美國，因此，很多有關中國的聲明，首先是以選民為導向。但中韓關係整體發展框架相對穩定，不會受什麼「政治風向」的影響。

呂超稱：「韓國大選期間的一些言論是為了在競選期間拉選票，與美國大選時期總統候選人做承諾的行為相似」，「我個人認為韓國大選對未來的中韓關係不會產生較大影響，中韓關係也不會在選舉後發生戲劇性的突變」。

他表示，對韓國而言，所謂「安保靠美國，經濟靠中國」幾乎成為各個黨派的共識。新政府在一些細節方面可能會有所調整，不過「即使在野黨獲勝，在涉及台海等中國底線的問題上，韓國與中國達成的基本共識不會發生改變」。