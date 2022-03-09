韓國大選｜點票接近完成　在野保守派候選人尹錫悅抵定勝選

韓國大選3月9日舉行，目前投票已經結束，韓國傳媒各自公布票站調查結果，但結果不一。

韓聯社於香港時間02時51分發佈快訊稱在野保守派尹錫悅當選韓國第20屆總統。



韓國中央選舉管理委員會9日晚上發布初步統計結果，這次選舉共有3,405.97萬名選民參加，投票率為77.1%。在這次選舉前，民調結果已顯示兩人的支持率難分伯仲。

報道指，KBS、MBC、SBS三大電視台公布的聯合出口民調顯示，尹錫悅在選舉中獲得48.4%的選票，領先李在明（47.8%）0.6個百分點，以微弱優勢領跑。

JTBC電視台公布的獨立出口民調則顯示，李在明的得票率為48.4%，尹錫悅獲得47.7%的選票，二者差距0.7個百分點。

在選舉前的3月3日，民調支持排名第三的國民之黨候選人安哲秀宣佈退選，與在野保守派候選人尹錫悅合流。

由於票站調查結果也顯示雙方勢均力敵，報道指，尹錫悅的國民力量黨一方略顯驚慌，該黨之前展開內部調查結果後認為，尹錫悅將以10個百分點的優勢取得壓倒式勝利。

韓國大選：圖為2022年2月15日，韓國國民力量黨的總統候選人尹錫悅在首爾一個造勢活動上與支持者合照。（AP）

香港時間9日23時32分，計票率達到50.97%，最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅得票率48.31%，比李在明48.28%的得票率高出0.03個百分點。這是9日下午7時10分開始計票以來，尹錫悅首次超過李在明。

香港時間10日1時05分，計票率達到83.46%，尹錫悅得票率48.67%，比李在明的47.76%高出0.91個百分點。

香港時間10日02時51分，點票率達到97.97%。韓聯社發佈快訊，稱保守派在野黨國民力量總統候選人尹錫悅以16,074,346票獲得48.59%選票勝出。彼時進步派執政黨共同民主黨候選人李在明以15,813,091票得票47.8%。