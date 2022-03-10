韓國大選｜在野保守派尹錫悅險勝　5月10日就任總統

3月10日，截至發稿時間，韓國第20屆總統選舉計票工作於當地時間5時30分許完成99.79%，保守派在野黨總統候選人尹錫悅獲得1,636.5萬票，以48.57%的得票率鎖定當選總統。

進步派執政黨候選人李在明獲得1,611萬票，得票率47.81%。李在明已於10日凌晨承認敗選。

親進步派的正義黨總統候選人沈相奵於當地時間2時宣佈敗選時，得票率僅為2.24%。而在選舉前的3月3日，民調支持度排名第三（徘徊於7%至8%之間）的國民之黨候選人安哲秀宣佈退選，轉而支持尹錫悅。

據KBS、MBC、SBS三大電視台與選前公佈的聯合出口民調顯示，尹錫悅在首爾地區以50.9%領先李在明（45.4%）。尹錫悅在保守派的傳統票倉大邱（72.7%）和慶尚北道（72.1%）獲得壓倒性勝利。李在明在進步派票倉光州（83.3%）、全羅南道（83.7%）和全羅北道（82.6%）優勢明顯。

韓國總統可出任一屆，任期5年。現任進步派共同民主黨總統文在寅將於今年5月10日屆滿卸任。（Twitter@TheBlueHouseKR）

尹錫悅出身檢察官，曾於2019年7月至2021年3月期間任韓國檢察總長。2019年，尹錫悅曾徹查文在寅親信、前法務部長官曹國家人舞弊一案，因而與執政黨交惡，與保守派廣結良緣。從2021年3月辭職從政，到2021年6月底宣佈競選總統，7月底加入最大在野黨國民力量並於11月在黨內初選勝出，尹錫悅是韓國直選總統以來，上升最快，且首位沒有國會議政經歷的總統。

面對樓價高企、政府貪腐、貧富不均、青年人就業困難等一系列難題，對比李在明「政府應扮演更主動角色」的主張，尹錫悅則更傾向於小政府，推動市場主導的解決方案和放鬆監管——譬如他曾抨擊每周最多工作52小時的勞動政策，以「讓低收入者以低價得到食品」為由主張放鬆食品安全管制等等。

在國際問題上，尹錫悅並無相關資歷，不過綜合其過往言論，以及保守派的基本立場，可預估其新政府會採取更為強硬的對朝政策，韓美、韓日關係亦會有所好轉。在與中國的關係方面，韓國歷屆政府皆重視兩國經貿往來，然而有鑒於首爾對朝鮮、對美的取態，中韓關係亦曾發生諸如2016-2017年部署薩德（THAAD）事件的危機。

韓國大選：圖為2022年2月15日，韓國國民力量黨的總統候選人尹錫悅在首爾一個造勢活動上發言。韓國大選的政黨宣傳活動在15日開始。（AP）

1987年韓國修憲以來，歷屆總統都當選過一次議員，且多數出任黨首，領導力受到主流政界認可。然而此番無論是進步派候選人李在明（歷任城南市長、京畿道知事等地一把手），還是多年任職檢查機構的尹錫悅，都沒有國會經歷。進步派和保守派兩大政黨雙雙提名無國會資歷的總統人選，被普遍視為韓國選民對韓國政治文化的不信任和抵制。

而在這一次大選競選過程中，相較於討論政綱，尹錫悅與李在明更多被關注的還是二人相互的人身攻擊。是以這次大選也被視作「不受歡迎者的競逐」。據KBS、MBC、SBS三家電視台發佈的出口調查結果，共4,195名應答者中有49.3%的人回答對自己所選的候選人不太滿意。「對自己選擇的候選人感到滿意」的應答者佔47.6%。