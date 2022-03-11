美國通脹達到40年最高點　拜登：怪普京

3月10日，美國勞工統計局數據顯示，衡量一攬子商品和服務的CPI（消費者價格指數）於2月增長0.8%，並在過去12個月中上漲了7.9%，創下40年來的新高。

對此，白宮於當日發佈通告，將高通脹水平歸咎於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）的行為。



白宮在通告中稱，「今天的通脹報告提醒人們，美國國民的預算因物價上漲而捉襟見肘，美國家庭開始感受到『普京漲價』（Putin's price hike）的影響。本月通脹的一個重要因素是石油和能源價格上漲，這是源於市場對普京之激進行動的反應」。

拜登通過該公告表示，「正如我一早所講，當我們對普京的無端戰爭實施嚴厲制裁時，美國國內也將承受代價，但美國人民可以知道這一點：我們對普京及其親信施加的代價，遠比我們面臨的代價更具破壞性」。

拜登在公告中稱，為了遏制油價，他已經於上週決定釋放6,000萬桶石油儲備，已協調盟國共同行動，並正通過推動競爭從而令巨頭企業降低價格。

拜登在公告中重點強調，自己令美國政府預算赤字得以於2015年來首次削減，

自美國於疫情期間以巨資救市之後，美國通脹水平迅速上漲。本周早些時候，拜登宣佈了對俄羅斯石油的禁令，自宣佈以來，白宮一直試圖將高油價歸咎於普京，愈發堅定地辯稱俄羅斯對烏入侵是高油價主因。

據美國能源信息署的數據，俄羅斯石油約佔2021年美國原油總進口量的3%。