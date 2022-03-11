普京：西方高油價源於他們自身的錯誤　支持對外企「外部管理」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）3月10日召開俄羅斯聯邦安全會議。

他在會上駁斥西方將能源價格上漲歸咎於俄羅斯的提法。

針對俄羅斯國內「將撤離俄羅斯的外企之資產國有化」的建議，普京表示支持對撤離的外企進行「外部管理」。



「美國試圖欺騙自己人民」

據塔斯社，普京在聯邦安全委員會會議上說：「西方（能源）的價格上漲，不是我們的過錯，這是他們自己錯誤政策的結果，沒甚麼可責怪我們的」。

普京補充說，美國試圖欺騙自己的人民，指責俄羅斯漲價，而「俄羅斯石油向美國市場的供應沒超過3%。這是微不足道的數量。他們的價格在上漲。我們與此完全沒有關係。甚至禁止進口俄羅斯石油也與此無關。他們只不過以這些決定來掩飾，是為了再一次欺騙自己的人民」。

美國勞工統計局3月10日公佈數據顯示美國CPI（消費者價格指數）在過去12個月上漲7.9%，創下40年來的新高。美國總統拜登（Joe Biden）當日發佈白宮聲明，將高油價歸咎於普京入侵烏克蘭。

對撤出俄羅斯的外國公司進行「外部管理」

另一方面，對那些撤出俄羅斯市場的外國公司，普京支持對其進行外部管理的想法，認為需要採取果斷的行動，因此需要引入外部管理，有足夠合法的市場工具。

據衛星通訊社，普京在會上指示，「我們自己不準備對誰關閉，我們對所有合作夥伴以及外國夥伴開放。那些留在俄羅斯並在俄羅斯工作的外國投資者和人員的權利應得到可靠的保護。我請政府不要忽視這一點」。「而那些準備自行關閉生產的人，有需我們採取果斷行動。正如政府總理建議的那樣，需要對其引入外部管理，並把這些企業轉交給那些想要工作的人」。

普京強調「（我們）有足夠的合法工具，足夠的市場工具。這裏不需要任何獨斷專行。我們將會找到這些問題的合法解決辦法」。

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）同日談及外國公司大規模撤離俄羅斯市場時表示，政府正在研究回應措施，其中包括將撤離的外國公司的資產採取破產和國有化等措施。