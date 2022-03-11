烏克蘭局勢｜馬克龍：現在不是讓烏克蘭加入歐盟的時機

歐盟峰會非正式會議在法國凡爾賽宮舉行，總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，現在不是烏克蘭加入歐盟的好時機。



峰會自3月10日一連兩天在法國凡爾賽宮舉行，俄烏衝突是這次峰會的主要議題，其中包括烏克蘭向歐盟提交的入歐申請。在愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛和波蘭的支持下，烏克蘭呼籲建立特殊程序，讓烏克蘭加快入歐，但未能說服法國、德國、西班牙或荷蘭。

圖為3月11日，法國凡爾賽宮，歐盟領袖舉行峰會討論俄烏局勢。（AP）

馬克龍表示，烏克蘭正處於戰爭狀態，目前不是讓烏克蘭加入歐盟的好時機，同時申請加入歐盟並沒有所謂快速的通道程序。不過同時馬克龍稱不會拒絕烏克蘭的申請，因這並不公平。

歐盟成員國已要求歐盟委員會對烏克蘭的成員資格申請進行評估，這可能需要長達 18 個月的時間才能完成。

同時馬克龍又指對目前局勢感到擔憂及悲觀，他表示接下來的幾個小時或幾天內看不到外交解決方案，不認為能在近期能達成停火。馬克龍稱他將繼續與與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話，商討俄烏衝突與停火問題。