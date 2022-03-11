新冠肺炎｜美國研究：全球染疫死亡數字　可能是官方數字的3倍

美國華盛頓大學一個研究團隊指出，全球各國因受感染新冠病毒逝世的人的真實數字，可能是官方紀錄的3倍。



華盛頓大學在研究191個地區的官方及統計數字，世界死亡率數據庫、人類死亡率數據庫等作出對比後，得出相關的結論。雖然超額死亡率因國家和地區而異，但計算得出的全球整體死亡率約每10萬人有120人。

所謂超額死亡是指一個國家的死亡人數超出了過去平均的正常死亡數字，這意味在2020年初至2021年底的兩年內，因新冠肺炎死亡的人數應約為1820萬人，是現時統計600萬人的三倍。

圖為2021年12月，澳洲悉尼一間醫院的隔離治療倉，正治療新冠患者。（Getty）

這是因為感染新病毒，可能會導致一些已存在的病情惡化，例如心髒病或肺病，這些都會增加死亡率，而這些不一定會計算在官方的死亡數字內。研究指出超額死亡人數最多的國家分別有玻利維亞、保加利亞、斯威士蘭、北馬其頓等。

參與研究，來自健康指標與評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）的研究員王海東（Haidong Wang）表示，了解疫情真實死亡人數對公共衛生決策至關重要。

「進一步的研究將有助於揭示有多少死亡是由新冠肺炎直接造成的，以及有多少是由大流行間接造成的。」 研究人員預測，受疫苗和新療法的出現，因染病而死亡的數字將會下降，但研究人員警告說，全球疫情尚未結束。

相關的研究已刊登在最新一期的《刺針》（The Lancet）期刊中。