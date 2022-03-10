新冠肺炎｜病毒集中攻擊男性生殖器　或致勃起障礙及3大嚴重後果

新冠病毒可能讓染疫男性出現生殖問題的消息時有所聞，但美國學者最近發現，新冠病毒可能會集中攻擊男性患者的陰莖、前列腺和睪丸，除了引發生殖器官疾病、導致精子和精液數量和質量下降外，還可能造成生殖功能長期嚴重受損。
綜合外媒報道，過去人們發現，男性患者在染疫後，可能會因為免疫系統對病毒產生炎症反應，而出現勃起功能障礙等生殖器官問題，不過在最近一項對猴子進行的研究中，美國伊利諾州西北大學研究人員發現，新冠病毒可能會集中攻擊男性生殖器官，並造成嚴重的長期傷害。
相關文章：Omicron｜打2針疫苗不足以應付變種病毒？關於第3針你要知道的事
+14
研究顯示，3隻雄性恆河猴在接觸新冠病毒後，生殖器官慘遭新冠病毒直接攻擊，且病毒還在3隻猴子的陰莖中不斷傳播，其中1隻猴子甚至連睪丸都被感染，導致猴子生殖器官出現勃起功能障礙等問題。
研究人員指出，這種現象與之前研究認為的免疫系統無關，而是病毒直接導致的，而且即使患者新冠康復後，仍有可能存在長期傷害。
報道稱，新冠病毒在前列腺中傳播，會導致精液的質量下降，並增加罹患前列腺癌的風險，而病毒在睪丸活動，也會降低精子的數量和質量、睪丸激素水平低落，還會造成染疫男性睪丸發炎或疼痛。
【延伸閱讀，更多與Omicron變種病毒相關資訊】
+8
Omicron會否令疫苗失效？台醫列6大Q&A懶人包 為何比Delta更強？
+11
英國調查：新冠肺炎Omicron常見19症狀 首5位包括流鼻涕及頭痛等
+21
新冠肺炎｜美國研究：Omicron患者傳染能力至少維持6天Omicron亞變種BA.2病例急增威脅更大？ 新數據揭重症及再感染率新冠肺炎｜烏克蘭疫苗接種率低 難民潮或加劇歐洲以至全球疫情新冠肺炎｜日本專家：Omicron致命率最少比流感高40%Omicron｜兒童應否接種輝瑞疫苗？研究：未必防確診但仍值得接種Omicron｜美研究兒童接種復必泰疫苗 一個月後保護力急降至僅12%新冠肺炎｜丹麥研究發現 Omicron BA.2亞種可導致重覆感染第五波疫情・第三針｜還要打幾多劑新冠疫苗才夠？專家有答案
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】