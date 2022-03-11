美媒：特朗普所乘飛機引擎故障　緊急回程並降落

美國前總統特朗普（Donald Trump）3月5日晚所乘飛機在墨西哥灣（Gulf of Mexico）上空因引擎故障而不得不緊急回程及降落。他之後再乘另一部飛機回家。



知情人士稱，這架達索獵鷹900（Dassault Falcon 900）飛機是從新奧爾良機場起飛，原定飛往佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園（Mar-a-Lago）。據悉，它起飛後飛行大概120公里後，因突然出現故障而不得不回程。

飛機當時正載着特朗普。他剛剛在新奧爾良一酒店參加完共和黨的私人活動。飛機上的其他乘客包括特勤局特工、後勤人員以及一些顧問。

引擎發生故障後，飛機於當晚11時前回程。

2020年5月5日，時任美國總統的特朗普總統搭乘空軍一號前往鳳凰城參觀霍尼韋爾公司位於馬里蘭州安德魯斯空軍基地的一家生產防護設備的工廠。（AP）

最先報道此事的美國政治新聞網站Politico援引知情人士的話稱，從機師和控制塔之間通訊聲音檔案聽來，此事性質緊急。

飛機是屬於身在活動現場的共和黨的一位捐款人，他把飛機借給特朗普，以便這位美國前總統晚上返回佛羅里達。在所乘飛機引擎發生故障後，另一位捐款人又借出飛機，終於讓他在當地時間6日凌晨3點左右抵達棕櫚灘。

這場在新奧爾良舉行的共和黨私人活動上，特朗普發表一場長達84分鐘的演講。他表示，美國應為美軍F-22戰機掛上中國旗，再派它們去轟炸俄羅斯，之後美國可以坐觀中俄決鬥。此外他還在活動中暗示他將參加2024年的總統競選， 他說：「我們正在注視着它（參選人事），非常、非常牢牢地。我們必須這麼做。我們必須這麼做。」