美媒：特朗普所乘飛機引擎故障　緊急回程並降落

美國前總統特朗普（Donald Trump）3月5日晚所乘飛機在墨西哥灣（Gulf of Mexico）上空因引擎故障而不得不緊急回程及降落。他之後再乘另一部飛機回家。
知情人士稱，這架達索獵鷹900（Dassault Falcon 900）飛機是從新奧爾良機場起飛，原定飛往佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園（Mar-a-Lago）。據悉，它起飛後飛行大概120公里後，因突然出現故障而不得不回程。
飛機當時正載着特朗普。他剛剛在新奧爾良一酒店參加完共和黨的私人活動。飛機上的其他乘客包括特勤局特工、後勤人員以及一些顧問。
引擎發生故障後，飛機於當晚11時前回程。
最先報道此事的美國政治新聞網站Politico援引知情人士的話稱，從機師和控制塔之間通訊聲音檔案聽來，此事性質緊急。
飛機是屬於身在活動現場的共和黨的一位捐款人，他把飛機借給特朗普，以便這位美國前總統晚上返回佛羅里達。在所乘飛機引擎發生故障後，另一位捐款人又借出飛機，終於讓他在當地時間6日凌晨3點左右抵達棕櫚灘。
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這場在新奧爾良舉行的共和黨私人活動上，特朗普發表一場長達84分鐘的演講。他表示，美國應為美軍F-22戰機掛上中國旗，再派它們去轟炸俄羅斯，之後美國可以坐觀中俄決鬥。此外他還在活動中暗示他將參加2024年的總統競選， 他說：「我們正在注視着它（參選人事），非常、非常牢牢地。我們必須這麼做。我們必須這麼做。」