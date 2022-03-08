烏克蘭局勢｜特朗普：美國應派掛中國旗戰機轟炸俄羅斯

美國前總統特朗普（Donald Trump）不時語出驚人，美媒3月6日報道，這位前總統3月5日在新奧爾良（New Orleans）一個活動上表示，美國應為美軍F-22戰機掛上中國旗，再派它們去轟炸俄羅斯，之後美國可以坐觀中俄決鬥。



《華盛頓郵報》報道，據取得的錄音顯示，特朗普5日在新奧爾良對共和黨全國委員會（RNC）捐款人說，美國應派出掛上中國旗的F-22戰機，「將俄羅斯炸得屁滾尿流」（Bomb the sxxt out of Russia）。

他稱：「然後我們說，是中國做的，不是我們做的，是中國做的，他們（中國和俄羅斯）就會開始決鬥，我們坐下來觀戰。」

↓ 網民自行製圖，將特朗普和美軍戰機的照片拼一起再加上中國旗 ↓

I tried to figure out what Trump’s plan would look like exactly and this is what I came up with pic.twitter.com/npngIwIDUR — Acyn (@Acyn) March 6, 2022

特朗普這番出位言論在活動上引起哄堂大笑，但據《商業內幕》（Business Insider）指，消息傳出後，不少網民批評特朗普的說法，也有網民用照片編輯軟件，把特朗普和美軍戰機的照片拼在一起，再在戰機上加上中國旗，製作出一張特朗普完成計劃後與戰機的合照。