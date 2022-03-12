聯合國警吿糧食價格或再增兩成　最壞情況超一千萬人面臨飢餓

聯合國糧食及農業組織（FAO）周五公佈的最新報吿顯示，俄烏戰爭打壓了貿易並削減了未來的收成，全球糧食價格可能在目前創記錄的水平上再激增22%。

FAO強調了戰爭對全球糧食系統的深遠影響。聯合國的數據顯示，俄羅斯和烏克蘭共佔全球所有糧食貿易的約12%，自上個月底爆發衝突以來，這些商品的流動被扼殺了。

聯合國糧食及農業組織總幹事屈冬玉撰文指出，俄烏在全球糧食生產和供應中發揮重要作用。俄羅斯是全球最大小麥出口國，烏克蘭則位居第五；兩國合計佔全球大麥供應的19%、小麥供應的14%和玉米供應的4% ，佔全球穀物出口量的1/3以上。兩國也是油菜籽的主要供應國，佔世界葵花籽油出口市場的 52%。在同樣高度集中的全球肥料供應格局中，俄羅斯是主要生產國——烏克蘭和俄羅斯糧食和油籽生產供應鏈與物流中斷以及對俄羅斯出口的限制措施，將對糧食安全產生重大影響。

FAO該報告指，假如俄羅斯和烏克蘭的小麥和玉米出口總量減少2,500萬噸、油菜籽減少300萬噸，那麼全世界會有多達約800萬人出現營養不良的狀況，乃至令1,300萬人面臨飢餓。