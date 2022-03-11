疫情｜全民檢測引發搶購潮　調查揭68%在港難民無法取得足夠糧食

第五波疫情以及全民檢測間接造就新一波搶購潮，在港艱民亦身受其害。有調查發現73%受訪民指他們由上月底至本月4日的一周內不能夠或完全不能夠從超市購買食物，55%受訪者亦表示他們家中沒有足夠本周使用的日用品。有關注組織指難民或尋求庇護人士在香港並沒有工作權利，只能靠透過國際服務社（ISS）以津貼援助，由於ISS因應疫情改能電話形式約見受助人，索取協助有困難，呼籲港府通過八達通卡或現金券等方式為難民發放生活補貼。



調查指難民在超巿買食品及欠缺足夠日常用品

關注難民網絡本月4日至9日期間委托Justice Centre Hong Kong，訪問124名正在香港尋求國際保護的難民和尋求庇護者。結果發現有73%的受訪者指他們由2月25日至本月4日的一周內不能夠或完全不能夠從超市購買食物，亦有超過70%受訪者對於這星期能否從超市購買足夠食物感到憂慮或極度憂慮，更有68%表示他們家中沒有足夠本周食用的的糧食儲備。

除了面對糧食短缺外，難民亦同時欠缺足夠日常用品，如洗漱用品、月經用品、清潔用品和嬰兒紙尿片等，上述日用品全部透過國際服務社(ISS)在其服務中心派發，而ISS 亦就水電媒雜費，包括石油氣及火鍋卡式石油氣等工具，提供實報實銷現金津貼。然而ISS因應疫情嚴峻，自2月中開始減少或避免在其服務中心提供服務，調查結果顯示37%受訪者指在 2月25日至本月4日的一周期間不能夠或完全不能夠使用上述基本生活資源，同時41%受訪者表示他們家中沒有足夠本周使用的煮食氣體。

雖然ISS聲稱早前開始以電話形式代替與受助人面見，但調查結果指出27%受訪者在過去兩至三週無法與ISS取得聯絡，而曾經嘗試聯絡ISS但不果的受訪者則有46%表示過去兩週曾致電3至10次。只有9%的受訪者表示他們獲安排到ISS服務中心索取所需物資，有38名曾要求ISS提供協助的受訪者當中，有29名(76%)表示他們沒有獲安排到ISS服務中心索取所需物資，或ISS並沒有他們所需的物品。

ISS上月中開始改以電話預約方式約見受助人，調查指有受訪者無法與ISS取得聯絡。(資料圖片)

約14,000名難民和尋求庇護者在港生活

關注難民網絡就問卷調查結果感到極度關注，擔心政府為難民及尋求庇護人士制定的人道援助計劃無法應對第五波疫情的規模，令難民在此公共衛生危機中連最基本的人道需要都無法被滿足，因此呼籲公眾關注弱勢社群，尤其難民社群在疫情下受到的嚴酷挑戰，組織促請港府通過八達通卡或現金券等方式為難民安排生活補貼，讓難民能夠立刻獲得生活必需的用品。

香港大約有超過14,000名難民和尋求庇護者在港生活，根據現行政策，在港難民及尋求庇護人士並沒有工作權利，由社署透過ISS人道援助計劃，每人每月發放$1,500 元的租金津貼、$1,200元超市電子現金卡提供的食物援助、$300 元以下實報實銷方式提供的的水電煤雜費，以及$200至$420 元的交通津貼，兒童津貼再減半。