烏克蘭局勢︱戰爭與制裁或衝擊供應鏈　不論晶片還是糧食都受影響

俄羅斯入侵烏克蘭，遭受多國強烈制裁，但有外界擔憂指出，隨着戰事拖長，針對俄羅斯的制裁持續，對全球因疫情而變得脆弱的供應鏈再百上加斤。不論是晶片還是糧食，都會陷入短缺而價格飆升。



在高科技產業，儘管美國及盟國祭出各種制裁手段，阻止向俄羅斯提供半導體晶片，讓台積電或韓國三星向俄羅斯供貨，但俄羅斯也可停止向西方供應半導體產業所需關鍵礦物和氣體。

全球約90%用於製造晶片的雷射氣體，氖均由俄羅斯和烏克蘭供應，其中三分之二的氖由位於黑海港口城市奧迪沙（Odessa）製造和純化，俄羅斯亦供應全球約33%的鈀，並與烏克蘭一同供應全球約30%的鈦。

全球最大的鈦生產商是位於西伯利亞的VSMPO-AVISMA，全球最大規模的美國航空器製造商波音有35%的鈦來自於它，歐洲空中巴士集團對俄羅斯鈦的依賴程度更高達50%。若俄羅斯決定反制，將同樣影響歐美的高科技產業生產。

圖為2020年7月，英國坎特伯雷的一個小麥田。（Getty）

俄羅斯是主要食物出口國

除了高科技產業，食物供應鏈也會受到影響。芝加哥期貨交易所，小麥的價格已上漲 5.43%，漲幅超過玉米和豆油等其他商品。

這是因為俄羅斯同樣是農產品大國，俄羅斯和烏克蘭生產了全球四分之一的小麥，同樣也是大麥、葵花籽油和玉米的主要出口國。由於農產品市場是全球性的，小麥供應任何減少都可能推高世界其他地區種植的小麥需求和價格，包括澳洲、美國和阿根廷。

世界的糧食價格走向，同樣取決於俄羅斯會否以限制自己的出口作為回應。美國白宮官員表示，實施制裁的目的在於懲罰俄羅斯領導人、軍事和工業生產，而不是俄羅斯民眾。他們對俄羅斯的出口管制，目的是切斷俄羅斯獲得半導體和飛機零部件等先進技術的渠道。但目前所見，若俄羅斯決定反制，都會對世界供應鏈造成衝擊。