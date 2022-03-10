Deltacron｜首有確切證據　世衛：出現Omicron與Delta重組病毒株

Deltacron・Omicron・Delta・新冠肺炎｜世界衛生組織（WHO）3月9日表示，法國、荷蘭和丹麥已出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）和Delta（德爾塔）組合而成的病毒株Deltacron，但檢測到的數量很少。



聯合國網站9日公布的新聞稿指出，世衛組織新冠疫情技術負責人范克爾霍夫（Maria Van Kerkhove）在瑞士日內瓦出席記者會時稱，科學家迄今未見到這種病毒株令新冠肺炎的嚴重程度有任何變化。她稱，有關它的傳染性與致病後嚴重的程度，一些研究正在進行中。

法國巴斯德研究所（Pasteur Institute）最近進行的一個研究，發現1個由Delta及Omicron重組而成的病毒。這些數據和分析為一個由GK/AY.4（Delta）＋ GRA/BA.1（Omicron）譜系重組而成的病毒，提供明確的確認。

這種重組病毒在法國數個地區被發現，並自2022年1月上旬開始傳播。值得注意的是，在丹麥和荷蘭也發現具有相似特徵的病毒基因組。

想要確定重組病毒是源自單一祖先的話，需更多調查和分析，或是觀察到更多相似的重組事件。

圖為世衛組織新冠疫情技術負責人范克爾霍夫在Twitter發布的相片。（Twitter@mvankerkhove）

范克爾克霍夫在Twitter發文稱，這是意料之中的，尤其是在Omicron和Delta在劇烈流行中。 世衛正就此追蹤及討論中。

Pls also see here where we talk about the possibility of recombinants of #SARSCoV2. This is to be expected, especially w intense circulation of #omicron & delta. @WHO TagVE is tracking & discussing.



🙏@GISAID, 🌍🌎🌏 collaborations & science



ICYMI: https://t.co/jqduC6s3p5 https://t.co/oQ6AAGjegy — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) March 8, 2022

此前當人們將重組病毒命名為Deltacron時，世衛官員曾說它並不是真的存在。

范克爾克霍夫稱世衛認為這是進行基因排序時，在實驗室出現污染的結果。不過她澄清說，人是有可能感染不同的新冠病毒株。

塞浦路斯大學（University of Cyprus）研究團隊1月8日公布發現新冠病毒的新變異病毒株，並將之稱為Deltacron。之後有一些科學家質疑是不「真有其（病）毒」。

領導研究團隊的專家科斯特里基斯（Leondios Kostrikis）1月7日接受該國電視台Sigma TV訪問時稱，它在變異病毒株Delta基因組中，有類似Omicron的遺傳特徵。他還強調，Deltacron與Delta有相似的遺傳背景，以及有來自Omicron的一些突變。

英媒2月11日稱，英國衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）在每週更新的檢測報告中披露，國內出現首個感染Deltacron的人。