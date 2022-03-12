烏克蘭局勢｜烏俄經濟受創　烏克蘭總統顧問：唯一贏家是這個國家

烏克蘭總統澤倫斯基的首席經濟顧問烏斯騰科（Oleg Ustenko）3月10日在一場國際經濟會議上表示，烏克蘭戰爭唯一的贏家是中國，因為北京與莫斯科有着緊密的貿易與政治連結。



烏斯騰科並表示，指烏克蘭遭俄羅斯入侵後，全國超過一半的經濟活動停止，勉強營運的也都無法完全運作；烏國價值10,000億美元的基礎建設資產已被俄軍摧毀。即使有國際貨幣基金組織（IMF）與其他國家、機構提供財務援助，仍無法彌補受到重創的經濟產出。

烏斯騰科參加Peterson國際經濟研究所主辦的會議，由基輔直播演說。他說：「這場武裝衝突現在真正獲益的唯一國家，就是中國。」烏斯騰科呼籲全球都該禁止進口俄羅斯的石油，稱讚美國日前宣布的俄油禁令。他說，「必須完全禁止從俄羅斯購買能源」，並將俄羅斯從能源出口中獲得的收入形容為「血腥錢」。

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被問到俄烏戰爭中關於中國的角色時，烏斯騰科表示，這是他們每天早晚都在討論的議題。他說，俄羅斯供應給中國的能源會增加，而北京也將會成為俄羅斯與世界其他國家的「連接器」。未來幾年俄羅斯勢必很難推動任何國際議程，「幫他們出面的唯一溝通者將會是中國。」

他表示自己無法評論北京在危機中可能的政治角色，但「現在中國絕對是個重要的一員」。

中國駐府華大使館暫未立即回應烏斯騰科的評論。周四在北京被問到中國大陸在這次危機中的作用時，中國大陸外交部發言人趙立堅說：「在烏克蘭問題上，中國一直本着客觀公正的精神，根據事情本身的是非曲直，獨立做出決定。」

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