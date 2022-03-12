英媒：英國政府擬放寬讓車路士可售門票　需捐出收益助烏克蘭

俄羅斯寡頭富商、英超球會車路士（Chelsea）班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）遭英國制裁後，球會也受到牽連，車路士要停售門票及商品，正尋求政府放寬限制措施。據英媒3月11日指，英政府有意放寬讓車路士重新出售門票，但需把收益捐出，人道援助烏克蘭。



在英國政府3月10日宣告制裁艾巴莫域治後，車路士獲發一個特別許可去繼續營運與比賽，但不能售賣門票與商品，買賣球員也受阻。英媒報道，受制裁措施影響，車路士的銀行戶口與信用卡也遭凍結，球會正與英國足總磋商，尋求政府修改特別許可條款，以放寬限制。

《獨立報》（Independent）引述消息指，英國體育大臣何德森（Nigel Huddleston）在3月10日一場會議上透露，政府對讓車路士重售門票持開放態度，他又提出把利潤捐贈給慈善機構以幫助烏克蘭的想法。

目前車路士獲發的特別許可將在5月31日到期，英國天空新聞報道，車路士距離許可過期的日子尚餘81天，艾巴莫域治需在這段期間內賣盤，且不能從中獲利，否則這將影響到這支藍軍的生存，無法保證可正常運作。

據英媒之前在3月10日報道，英國考慮讓艾巴莫域治另外申請可以賣盤的特別許可，但還需滿足一個條件，就是他不會從中獲利。