烏克蘭局勢｜俄軍闖進民宅　老夫婦無懼槍火　鬧走士兵保衛家園

俄羅斯侵烏戰爭已十多天，期間頻繁傳出軍隊無差別攻擊民宅與手無寸鐵的老百姓，現在就有一段閉路電視畫面曝光，4名武裝俄軍闖進一對老夫妻家的後院，並對空鳴槍試圖搶劫他們，不過這對老夫妻也不是省油的燈，在一陣開罵後俄軍只能摸摸鼻子走，成功將他們給轟出門。
《每日郵報》報道，一對烏克蘭老夫妻在自家安裝了監視器，因此拍到有3名俄羅斯士兵持槍從圍牆闖入民宅內，他們開始搜後院倉庫，中年屋主夫婦聽到聲響後也出來查看，老婦氣得衝上前怒罵俄軍，隨即俄軍對空鳴槍，想嚇唬嚇唬他們，接着老翁張開雙手情緒激動痛斥對方，倒把俄軍給嚇到慌了手腳。
一對烏克蘭老婦與持槍俄軍對峙：（按圖了解）
俄軍試圖勸降老夫妻，沒想到他們也相當固執，當被槍口指着時依然氣勢凌人，不斷和3名俄軍爭吵示意他們離開，簡直替這對老夫妻捏把冷汗。雙方持續陷入僵局，在後旁把風的第4名俄軍也看傻了眼，最後直接走出後院門。
老婦雙手叉腰站直，堅持要俄軍離開她的後院，在一陣唇槍舌戰後，俄軍討不到甜頭吃只好黯然離去，身旁飼養的愛犬也不斷對離去的俄軍吠叫，老夫妻隨即將大門給關上，整個過程有驚無險。
俄羅斯軍隊自侵烏以來持續瞄準平民區開火、打劫，他們宣稱在烏克蘭的行動是「特殊行動」，目的不是佔領領土也否認以平民為目標，而是摧毀烏克蘭的軍事能力，但事實好像並非這麼回事，不過在這對勇敢的老夫妻面前，就算來4名俄軍也對他們沒輒。
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