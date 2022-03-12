韓媒：尹錫悅將重塑「四強外交」基調　當選後對華態度有轉變

韓國大選3月9日舉行，最大在野黨總統候選人尹錫悦勝出後，他的外交政策備受關注，韓媒指，他將重塑「四強外交」基調。報道又指，尹錫悦當選後與中國駐韓大使的會面中，談到「韓中關係會進一步發展」等，已跟他在競選時對華的「尖鋭」態度不同。



韓聯社3月11日報道稱，韓國候任總統尹錫悦在當選次日應約同日本首相岸田文雄通電話，並接連接見中國駐韓大使邢海明、美國駐韓國大使館代辦德爾科爾索（Chris del Corso），暗示將重塑「四強外交」基調——重建韓美同盟，改善韓日關係，並基於相互尊重的原則構建韓中關係。

據中國駐韓國大使館11日消息，邢海明大使當日會見韓國當選總統尹錫悦，轉交習近平主席賀電，並就中韓關係發展等交換意見。

賀電稱，中韓互為近鄰和重要合作夥伴，建交以來，中韓關係快速發展，給兩國人民帶來實實在在的利益，為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻，今年是中韓建交30周年，對兩國關係具有重要意義，中方願同韓方秉持建交初心，深化友好合作，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠，造福兩國和兩國人民。

尹錫悦表示，非常感謝習近平主席發來的賀電，期待就職後能早日同習主席會晤。

當地時間2022年3月10日，韓國首爾，韓國第20屆總統選舉結果揭曉，代表國民力量黨參選的尹錫悦當選新一任韓國總統。（視覺中國）

據韓聯社報道，尹錫悦在11日會見中國駐韓國大使邢海明時表示，中國是韓國最大的貿易夥伴，韓國則是中國第三大貿易國，堅信韓中關係會更上一層樓。

尹錫悦還稱，今年是韓中建交30周年，建交給兩國國民帶來很多很大的好處，對兩國經濟發展也大有裨益。

尹錫悦特意提到，「韓中建交其實也是國民力量的前身執政時期的手筆，正是前總統盧泰愚在推行北方外交的1992年，我手機裏至今保存着建交影像」。

韓聯社稱，韓國政治圈和外交界認為，尹錫悦傾向於「美國優先」的外交政策，或影響與中國的「和諧」關係。不過韓聯社指出，與尹錫悦作為總統候選人時對華「尖鋭」的態度不同，在當天與中國大使的會面中，他稱「與大使是舊識，有親切的感覺」，並確信「韓中關係會進一步發展」等，態度已有所轉變。

據韓聯社報道，尹錫悦在11日會見美國駐韓大使館代辦德爾科爾索時強調，美國是韓國「唯一的同盟國」，韓美相互承諾「用鮮血守護彼此的安全」，今後有必要重建與之相匹配的關係。

德爾科爾索對尹錫悦勝選表示祝賀，他並表示，韓美同盟、韓美關係比任何時候都更加牢固。德爾科爾索還向尹錫悦強調，在白宮制定的「印太戰略」中，改善韓日關係「很重要」。