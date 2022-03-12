韓國新總統尹錫悦籌劃搬離青瓦台　到光化門辦公

韓國當選總統尹錫悦準備兑現大選時的承諾——將位於青瓦台的總統辦公室搬到光化門，以打破韓國「帝王式總統制」的固有印象。



據韓國《朝鮮日報》3月11日報道，韓國當選總統尹錫悦正在討論將位於首爾光化門的政府首爾辦公大樓內的國務總理室用作總統辦公室的方案。

報道稱，尹錫悦決定在即將成立的總統職務交接委員會設立「光化門辦公大樓遷移特別委員會（暫名）」，而交接委的首要任務之一是把總統辦公地點由青瓦台遷至位於首爾市中心的光化門。

據韓國媒體報道，尹錫悦希望就職首日就在光化門辦公。屆時，他可能將位於政府首爾辦公大樓9樓的國務總理室改為總統辦公室，後者或將遷至位於京畿道果川市的政府大樓辦公。尹錫悦可能搬到離光化門不遠的三清洞居住。

尹錫悦在競選早期就曾承諾，一旦當選總統，他將不會在青瓦台辦公，而是在位於光化門的政府大樓辦公。屆時，青瓦台將向民眾開放。

按尹錫悦及韓國媒體的說法，青瓦台已成為韓國「帝王式總統制度」的象徵，阻礙了韓國的政治改革進程。

而光化門是朝鮮王朝王宮景福宮的正門，獨特的地理位置使它成為韓國民眾心目中的「國門」。此外，光化門附近區域是重要商業中心，一些大型企業、金融機構的總部設在那裏。

值得一提的是，尹錫悦並非首位提出在光化門辦公的當選總統。歷屆韓國大選時，候選人都會承諾搬走總統辦公室，解散青瓦台。文在寅在2017年當選總統後也曾誓言做「光化門總統」，計劃把青瓦台變成「民眾休息空間」。不過，由於警衛問題和保安系統擴建費用等存在問題，該承諾並沒有付諸實施。

總統府搬遷並非易事，需要事先進行廣泛討論，包括如何提供安保服務、需要加裝哪些設備等，同時徵求公眾意見。

文在寅在2019年闡明瞭廢除承諾的背景，他表示：「在經濟狀況艱難的時期，會花費很多改造費用，還必定會在相當長的一段時間裏導致行政上的混亂」。

不過，尹錫悦方面表示，在對警衛、禮賓等進行實務討論後，得出了「完全能做到」的結論。

尹錫悦承諾要廢除首席秘書官、民政首席室、輔佐總統配偶的第二附屬室等，讓青瓦台的人員減少30%。而減員之後的總統辦公室、秘書室、安保室等可以搬到政府首爾辦公大樓。

據韓國政府相關人士表示，政府大樓的改造費用估計在50億韓圜左右。