法德俄三國元首通話　普京譴責烏軍把平民當盾牌　法德：謊言

3月12日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）和俄羅斯總統普京通話一個小時有餘。

據克里姆林宮發佈的消息，普京在通話中指控烏克蘭軍隊中的民粹武裝分子公然侵犯人權，這其中包括非法暗殺反對派，綁架平民並用他們作為人體盾牌，以及在居民區、醫院和學校等地方部署重武器。普京在通話中呼籲法國和德國向基輔施壓，杜絕這種行為。

法國總統府對外表示，通話進行了一個半小時，對話「非常坦率，也很困難」。法國和德國認為俄羅斯指責烏克蘭軍隊嚴重侵犯人權是謊言。同時法德兩國首腦再次呼籲俄羅斯立即停火和解除對馬里烏波爾的圍困。

2022年3月9日，馬里烏波爾的平民在一個井前輪候打水。（AP）

法國總統辦公室稱，認為普京沒有表現出停止軍事行動的意願，所以將在幾小時內公佈新的制裁措施。

同日，德國財長林德納（Christian Lindner）表示，德國希望在秋季之前擺脱對俄羅斯煤炭進口的依賴，另外爭取到今年年底之前「很大程度上」擺脱對俄羅斯石油進口的依賴。不過天然氣進口方面，如果現在立即停止從俄羅斯進口天然氣，下一個冬季德國將面臨供應短缺、經濟衰退和高通脹的局面，數十萬人將會失業，通勤、供暖和電力價格也會高企，許多人將會難以負擔。

馬里烏波爾市（Mariupol）位於烏控頓巴斯地區，作為連接「頓涅茨克人民共和國」及克里米亞的關鍵城市，亦是烏克蘭極右武裝組織「亞速營」（Azov Battalion）的大本營之一。俄軍近日對其進行包圍，佔領部分地區，俄烏之間亦發生激烈衝突。雙方多次商定設立供平民撤離的人道主義通道，唯皆因撤離過程中交火而作罷。雙方相互指責對方違令開火。

3月9日，馬里烏波爾一間婦產科醫院遇襲，事故造成3人死亡（包括1名兒童），17人受傷。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）隨後在Twitter連發數文譴責俄羅斯。事件引發全球關注。俄羅斯方面於10日否認「空軍轟炸」指控，稱俄國空軍「絕對沒有」在馬里烏波爾附近執行任務，並聲稱醫院早在2月底便被「烏克蘭民粹分子」亞速營佔領，並驅散了所有工作人員和病人，醫院大樓被改造成據點。並稱9日該爆炸源自事先埋在附近的爆炸裝置，「所謂空襲是一次徹底的排演挑釁，目的是為西方觀眾維持反俄炒作」。

12日早些時候，聯合國人道主義事務協調辦公室曾表示，該市被困的平民因物資缺乏而發生搶劫與鬥毆。