烏克蘭少女遭誘拐性侵恐屬冰山一角　難民遭販運與剝削風險陡增

撰文：房伊媚
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聯合國難民署（UNHCR）3月13日稱自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來已有260萬人逃離烏克蘭。這些難民大部份是婦女和兒童，他們在逃難過程中面臨被販運或剝削的危險。有少女在波蘭被人誘拐和性侵，但這只是眾多案件之一，更多人

波蘭樂斯拉夫（Wrocław，暫譯）警方3月10日稱，當地一名49歲男子接近一名19歲的烏克蘭少女，表示願意為她解決上網問題以及提供庇護，少女不懂說波蘭語，無依無靠的她選擇相信對方，最終卻被對方性侵。警方已拘捕這名男子並以強姦罪起訴他，他面臨的最高刑罰是入獄12年。

烏克蘭：圖為2022年3月13日，來自烏克蘭的女子在德國柏林火車站中等候工作人員的協助。（AP）

恐屬冰山一角

類似的案例比比皆是，法媒3月12日報道另一案件，波蘭一名男子承諾向一名16歲女子提供工作和居所，有人聽到他們的對話後擔心少女會受到傷害，後來當局介入此事。還有另一例子，是發生在波蘭梅迪卡（Medyka）的難民營，一名男子表示他只向婦女和兒童提供援助，此舉令警方懷疑他企圖作出不法行為。警方盤問他時，他卻改變之前的說法。

在歐洲警方開始調查這些案件時，很多不法分子販賣和剝削婦孺的計劃已得逞。《衛報》3月12日引述波蘭人權組織Homo Faber稱，他們收到多個烏克蘭難民被苛待的個案。

幾乎每個在邊境口岸附近的火車站也有很多人舉着紙牌，表示願意帶難民到歐洲各個目的地。急於找到棲身之所的烏克蘭人在人生路不熟的情況下，只好依靠這些「好心人」，他們根本難以分辨誰是只想利用難民來牟利的歹徒。結果有人被販賣；有婦女被帶到非法場所工作，僱主虐待她們、拒絕準時向她們發放薪金；也有人遭勒索，被迫交出證件或金錢。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月12日，摩爾多瓦一間難民中心內，一名逃離烏克蘭的女子抱着一名女童。（AP）

獨行兒童更危險

成年人尚且會受到不懷好意的人欺騙，兒童上當的機會或更高。Homo Faber稱，很多烏克蘭父母無法離國，他們希望孩子能有一線生機，於是安排他們獨自逃到外國、投靠海外的親友。惟有些父母所托非人，親友最終沒到場接走他們的子女，也有小朋友與親友失散。無助的兒童只好在車站徘徊，令壞人更有機會帶走他們，導致他們自此失蹤。

烏克蘭：圖為2022年3月11日，來自烏克蘭的婦孺走進波蘭梅迪卡的邊境。（AP）

各國措施

歐洲國家為打擊難民被剝削的罪案，已採取不同措施。波蘭邊境防衛隊（Polish Border Guard，暫譯）協助向難民分發Homo Faber的傳單，教他們如何保護自身安全，以及如何應對不法分子；在斯洛伐克（Slovakia）邊境，到場接送難民的司機須先出示身份證明文件和車牌，然後才可帶走難民；德國柏林警方在社交媒體上提醒婦孺，當有陌生人提出為他們提供住宿時，他們不應接受，應向警方舉報可疑人物。

惟這些措施在實際執行上面對困難。每天也有大批人湧入歐洲多國的邊境，執法人員和義工在這種混亂的情況下，根本不可能接觸到所有難民。烏克蘭人在逃亡時，也不能隨時連接互聯網，因此他們無法收到網上的防止罪案資訊。

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