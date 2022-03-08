烏克蘭女童原以為要在難民營獨自慶祝生日　最終過了奇幻一夜

7歲烏克蘭女童日前在羅馬尼亞難民營度過特別的慶生會。



這位名叫阿麗娜（Arina）的女孩原以為今年要在羅馬尼亞難民營獨自度過7歲生日，但1名在難民營服務羅馬尼亞心理學家得知本月3日是她生日後，號召當天營地裏的人、羅馬尼亞官方及民間服務人員齊聚，為阿麗娜高唱生日快樂歌，歡慶她的特別時刻。

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阿麗娜甚至還得到一頂壽星帽以及生日蛋糕。阿麗娜微笑着接受祝福，收下大家為她準備的玩偶、氣球。

羅馬尼亞內務部在社群平台公布眾人為阿麗娜慶生的影片，表示：「生日快樂，阿麗娜！我們希望你這場噩夢盡快結束，並在家裏慶祝你的下一個生日。」

Aseară,cei din Tabăra Mobilă de la Siret au aflat, o fetiță împlinea 7 ani.

La mulți ani, Arina! Îți dorim ca acest coșmar pe care îl trăiți să se termine cât mai repede, iar următoarea ta zi de naștere să o serbezi acasă.

Mulțumim tuturor celor implicați!

Voi sunteți ROMÂNIA! pic.twitter.com/vgs5ggOt6o — MAI România - Ministry of Internal Affairs Romania (@MAIRomania) March 4, 2022

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】