俄羅斯傳請求中國軍事援助　沙利文：北京助俄避制裁將面臨後果

中美高官楊潔篪與沙利文（Jake Sullivan）即將會晤之際，傳出俄羅斯請求中國提供軍事援助的消息，沙利文就此嚴厲警告北京。



據英媒3月13日報道，美國官員表示，俄羅斯已要求中國提供軍事裝備，以支持其對烏克蘭發動的軍事行動。

白宮擔憂，北京方面可能會破壞西方幫助烏克蘭軍隊保衛國家的努力。

美國官員稱，自俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動開始以來，俄羅斯已要求中國提供軍事裝備和其他援助。

另一位知情人士表示，在有跡象表明中國可能準備幫助俄羅斯之際，美國正準備對俄羅斯的盟友提出警告。

其他美國官員表示，有跡象表明，隨着烏克蘭戰爭進入第三周，俄羅斯的某些武器已經耗盡。

針對上述報道，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇回應稱，他未見到有任何跡象表明中國可能有意願向俄羅斯提供援助。

劉鵬宇表示，中方對烏克蘭局勢深表關切和悲痛，「我們衷心希望局勢能夠緩和，和平能夠早日恢復」。

在上述消息披露之際，中國外交部發言人趙立堅3月13日公布，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將在羅馬，與美國國家安全顧問沙利文於3月14日舉行會談。

趙立堅說，這次會晤的重點是落實2021年11月中美兩國元首視像會晤達成的重要共識。雙方從2021年底開始聯絡此事，一直就會晤保持溝通，並根據雙方日程確定了會晤時間。雙方將就中美關係以及共同關心的國際和地區問題交換意見。

在中美高層會談之前，美國白宮國家安全顧問顧問沙利文直言不諱地警告中國，不要幫助俄羅斯逃避對俄羅斯經濟造成打擊的全球制裁。 沙利文說：「我們不會允許這種事情發生。」

沙利文3月13日告訴美國有線新聞網絡（CNN）：「但我要告訴你的是，我們正在直接、私下地與北京方面溝通，如果中國幫助俄羅斯『彌補』制裁造成的損失，『絕對會有後果』。」

沙利文說：「我們不會允許這種情況繼續下去，不會允許世界上任何地方的任何國家為俄羅斯提供生命線逃避制裁。」